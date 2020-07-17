Превратить Белый дом в Ваканду: США возглавит Канье Уэст?

Для человека, который прямым текстом называл себя Богом, решение пойти в президенты не кажется таким уж и необычным. Канье Уэст хорош во всем, что бы он ни делал, во всяком случае в этом уверен сам Канье Уэст. Он уже был продюсером, рэпером, успешным бизнесменом, дизайнером и даже немного проповедником. Пришло время попробовать себя в новом амплуа. Если с политикой у него пойдет так же, как с дизайном и музыкой, то Америку ждут непростые, но интересные времена.

Свежий кандидат

О своем участии в президентских выборах рэпер заявил в праздничный день 4 июля, когда в США уже практически определились два основных кандидата на этот пост.

"Мы должны воплотить надежды Америки с верой в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", — написал Уэст в своем Twitter, не приведя толком никаких подробностей, лишь добавив к посту хештег #видение2020.

О своих президентских амбициях рэпер говорил и раньше, например в 2015 году, когда получил награду на MTV Video Music Awards. В 2016-м в интервью радио BBC он вновь напомнил, что намерен баллотироваться в 2020 году. По словам самого музыканта, может, у него и нет четкого представления о политике, зато есть принципы в отношении людей и правды. Даже когда рэпер все же объявил о своем участии в выборах, многие подумали, что речь идет про 2024 год. Однако Уэст решил не терять времени и побороться за место в Овальном кабинете уже в этом политическом сезоне, несмотря на то, что до голосования осталось несколько месяцев.

В интернете к идее рэпера отнеслись по-разному, многие стали подозревать, что музыкант устроил масштабное промо в преддверии выхода нового альбома.

"Это эгоцентричный и рекламный трюк", — заявил калифорнийский музыкальный журналист Адриан Спинелли, который сразу же предположил, что это маркетинговая акция.

Но некоторые поддержали музыканта, причем не только жена Уэста Ким Кардашьян , но и его давний приятель — действующий президент США Дональд Трамп

"Его голос будет услышан", — заверил глава государства, назвав Уэста "очень хорошим парнем".

При этом сам Уэст немного подостыл к американскому лидеру. Рэпер признался, что "с Трампом покончено", дружба прошла на фоне протестов Black Lives Matter, которые сам Канье всячески поддерживал. Музыканту особенно не понравилось, что Трамп якобы прятался от протестующих в бункере.

По словам Уэста, одной из причин, по которой он поддерживал Трампа в прошлом, были его отели и "саксофоны в лобби".

Предвыборная программа

Пока предвыборной программой Канье Уэста можно считать его программное интервью журналу Forbes, которое он дал через несколько дней после вступления в гонку.

В нем Уэст пообещал превратить Белый дом в вымышленную страну Ваканду из фильмов Marvel, заявил, что он против абортов, что вакцина от коронавируса грозит массовым чипированием, что химикаты в дезодорантах и зубной пасте "мешают служению Господу", что идея стать президентом пришла ему в душе, что у темнокожих людей есть коллективная инопланетная сверхсила, а его политика будет работать через дизайн.

"Мы должны совершенствовать дизайн, чтобы освободить разум", — заявил Уэст, приведя в пример свои проекты для Nike и Louis Vuitton.

Он также уточнил, что его участие в гонке никак не связано с выходом альбома God's Country, который запланирован на лето. Музыкант сказал, что если надо, то он распространит его бесплатно.

Что касается политических планов, то вице-президентом Уэст пообещал назначить друга из Вайоминга — священника Мишеля Таболла. Кстати, именно в Вайоминге рэпер сам зарегистрировался в качестве избирателя. Слоганом своей кампании Уэст выбрал слово "да", внешнеполитическим курсом — "защиту Америки", а налоги и прочие "указы" решил доверить советникам, среди которых будут жена рэпера Ким и американский изобретатель Илон Маск

"У меня будет наушник, и я буду им пользоваться", — пообещал рэпер.

Кстати, после этого интервью Маск отказался поддерживать Уэста на выборах, хотя изначально одобрительно отзывался о такой идее. Бизнесмен заявил, что его и Уэста взгляды расходятся сильнее, чем он предполагал.

Лучше поздно, чем никогда

В том же интервью Канье Уэст заявил, что намерен идти на выборы в качестве независимого кандидата.

"Я бы шел от республиканцев в том случае, если бы не было [действующего президента, представляющего Республиканскую партию, Дональда] Трампа. Если Трамп в гонке, то я буду участвовать как независимый кандидат", — заявил он.

Однако проблема в том, что по американским законам независимому кандидату необходимо зарегистрироваться в каждом из 50 штатов страны. К началу июля, когда Уэст объявил о решении идти в президенты, дедлайн для этой процедуры уже прошел в шести из них.

Как пишет Reuters, чтобы появиться в бюллетене штата в качестве независимого кандидата, Канье должен собрать определенное количество подписей и зарегистрироваться в штатах до истечения крайнего срока. Хотя в большинстве штатов этот срок уже прошел, в некоторых из них рэпер еще может попасть в бюллетень.

Сам музыкант спокойно отнесся к дедлайнам.

"Президента назначает Господь. Если я выиграю в 2020 году, это было решение Господа. Если в 2024-м — то же самое", — резюмировал он.

На фоне неоднозначных заявлений Уэста журналисты вспомнили и о его психическом недуге, в частности о биполярном расстройстве, которым рэпер страдает в последние несколько лет. Как пишет таблоид TMZ со ссылкой на источник в семье Уэста, раз в год у рэпера случается обострение и сейчас он как раз проходит через такой цикл.

То, что идея с президентством могла быть одним из симптомов болезни Уэста, косвенно подтвердило заявление политического консультанта Стива Крамера, которого рэпер нанял для сбора подписей во Флориде и Южной Каролине. Крамер 15 июля сообщил интернет-порталу Intelligencer, что Уэст вышел из президентской гонки. "Он вышел", — говорится в сообщении.

Чтобы баллотироваться во Флориде, рэперу требовалось собрать 132 781 подпись к 15 июля.

"Баллотироваться на пост президента — одна из самых сложных процедур, особенно для тех, кто относится к этому серьезно. Каждый кандидат сталкивается с препятствиями на этом пути", — отметил Крамер, добавив, что нанятые им сотрудники были разочарованы выходом Уэста из гонки.

Канье в бюллетене

Несмотря на заявление Крамера, 16 июля стало известно, что Уэст все же зарегистрировался кандидатом в президенты США в Оклахоме. Это следует из данных местного избиркома.

Рэпер успел подать необходимые документы до 15 июля и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. На грядущие выборы он пойдет от комитета "Kanye 2020" и будет представлять собственную партию Birthday Party (игра слов на английском, которую можно перевести как "Партия дня рождения" или "Вечеринка по случаю дня рождения").

Сам Канье объяснял название партии так: если она выиграет, то для всех это будет как "день рождения для всех и сразу". Таким образом, как минимум в Оклахоме фамилия рэпера появится в избирательном бюллетене.

"Независимые кандидаты и третьи партии — это причудливая, но общая черта президентских выборов в США, где у каждого штата свои критерии отбора. В 1992 году независимый кандидат Росс Перо набрал почти 20% голосов в гонке Билла Клинтона и Джорджа Буша — старшего, в то время как в 2016 году Гэри Джонсон (либертарианец) и Джилл Стейн ("зеленые") выдвинулись против Трампа и Хиллари Клинтон", — пишет The Guardian.

Для участия в выборах президента США кандидату нужно хотя бы теоретически иметь возможность набрать 270 голосов делегатов, что требует регистрации в требуемом количестве штатов. В противном случае все отданные за рэпера голоса не сыграют никакой роли. Пока в резерве Канье есть лишь один штат, где выборщиков всего семь. К тому же помимо Уэста там есть и другие независимые кандидаты — пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс. Еще одной надеждой Канье остается возможность избирателей некоторых штатов самим вписать его имя в бюллетень, но в истории США такие победы случались лишь на выборах местного уровня.

Согласно опросам Redfield & Wilton Strategies, за Канье Уэста готовы проголосовать всего 2% избирателей.