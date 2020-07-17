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Цукерберг раскритиковал действия Трампа в борьбе с коронавирусом 

News.ru и ещё 6 54 минуты назад
Цукерберг раскритиковал Трампа в борьбе с коронавирусом
Фото: globallookpress.com
Основатель компании Facebook Марк Цукерберг выступил с критикой действий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. По его словам, ситуация с COVID-19 на территории государства сейчас значительно хуже, чем в многих других странах.
Власти могли избежать резкого роста числа инфицированных, передаёт The Hill.
На данном этапе понятно, что траектория [развития ситуации] в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие в урегулировании этой проблемы, — подчеркнул он.
Предприниматель также выразил сожаление в связи с отсутствием в США эффективной системы тестирования. Кроме того, он раскритиковал президентскую администрацию за дискредитацию ведущего инфекциониста страны Энтони Фаучи.
Накануне главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи выступил с критикой действий администрации президента страны. По его мнению, власти государства не смогли ввести тотальный карантин, в связи с чем COVID-19 продолжает распространятся. Затем в прессе появились сообщения, что Трамп имеет разногласия с Фаучи по вопросу снятия ограничений, однако в Белом доме опровергли их.
Ранее Фаучи заявил, что мир находится в самом начале пандемии коронавируса. Он убеждён, что после снятия ограничений властями государств число заболевших продолжит расти. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии
США , В мире , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , Администрация Президента РФ
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