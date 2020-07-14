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Bloomberg: США не прекратят привязку гонконгского доллара к американскому 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа рассмотрели возможность принятия мер с целью прекращения привязки гонконгского доллара к американскому, но в итоге отказались от них. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
По словам его источников, в вашингтонской администрации, в частности, допускали возможность ограничения доступа банков в Гонконге к доллару США. В итоге советники Трампа решили, что такие шаги нанесут больше ущерба самим Соединенным Штатам и не будут пользоваться необходимой поддержкой.
С 1983 года местная национальная валюта жестко привязана к американской денежной единице по курсу 7,8 к 1, однако с 2005 года этому соотношению позволили колебаться в пределах 7,75 — 7,85. Управление денежного обращения Гонконга вмешивается в торги, когда курс гонконгского доллара достигает границ этого коридора.
Американская газета The Wall Street Journal сообщила 12 июля, что администрация Трампа может объявить о введении санкций или других ограничительных мер в отношении Китая уже в начале текущей недели. Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти США в ближайшее время намерены применить ряд новых мер для оказания давления на КНР. Чиновник подчеркнул, что они будут касаться отзыва особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном.
30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района сформированы особые органы, на которые не распространяется юрисдикция гонконгской администрации. Подобное нововведение вызвало критику со стороны отдельных западных стран, которые посчитали, что оно ущемляет автономию Гонконга.
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Комментарии
США , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Гонконг , Нью-Йорк
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