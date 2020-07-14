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WSJ: США рассматривают возможность смягчения запрета на визы для иностранных студентов 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
США захотели смягчить запрет на визы для студентов
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в принятое на прошлой неделе решение Службы иммиграционного и таможенного контроля США, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии коронавируса проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Новые правила подверглись ожесточенной критике со стороны администраций университетов и самих иностранных студентов, а также со стороны компаний, действующих в сфере высоких технологий и со стороны властей штатов", — отметила газета, указав при этом, что "Служба иммиграционного и таможенного контроля может внести изменения в правила прежде, чем они официально вступят в силу".
В минувший понедельник в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) был подан иск от имени властей 17 штатов и федерального округа Колумбия с целью блокировать это решение Службы иммиграционного и таможенного контроля США. На прошлой неделе о решении оспорить в суде решение Службы иммиграционного и таможенного контроля объявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра. Ведущие учебные заведения США — Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт — также обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать это решение Службы иммиграционного и таможенного контроля, а Принстонский университет сообщил о намерении направить свое экспертное заключение к иску.
Как следует из пресс-релиза, опубликованного на прошлой неделе на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны в режиме онлайн в течение всего осеннего семестра.
По данным американского Института международного образования, в прошлом году в университетах и колледжах Калифорнии обучались 162 тыс. студентов из-за рубежа, а всего в США обучались более миллиона иностранных студентов. Больше всего студентов прибывают на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392). Из России на учебу в США в прошлом учебном году приехали 5 292 студента, по сравнению с 2017-2018 учебным годом число россиян в высших учебных заведениях США уменьшилось на 4,1%.
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Комментарии
США , В мире , Виза в США , Дональд Трамп , Гарвардский университет , Госдеп США , Принстонский университет , Администрация США , Wall Street Journal
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