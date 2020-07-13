Белый дом усилил давление на главного инфекциониста США

Белый дом усиливает давление на главного эксперта по инфекционным заболеваниям США , доктора Энтони Фаучи . Представитель американской администрации на условиях анонимности сообщил CNN, что "несколько чиновников Белого дома обеспокоены тем, что доктор Фаучи много раз ошибался в очевидных вещах". Он предоставил длинный список примеров, сославшись на комментарии Фаучи в начале пандемии и ссылки на прошлые интервью.

Эти примеры, которые, по оценке экспертов телеканала, напоминают обвинения оппозиции в адрес политического противника, включали в себя высказывания доктора, преуменьшающего опасность коронавируса на ранней стадии пандемии, и цитату из его заявления в марте, когда Фаучи сказал: "Люди не должны ходить в масках".

Как отметил источник, президент Дональд Трамп и Фаучи не разговаривают друг с другом и перестали общаться несколько недель назад. Напряженность в отношениях между ними возникла, когда они обвинили друг друга в недостаточном ответе на пандемию.

В недавней серии газетных и аудиовизуальных интервью Фаучи, работавший под руководством шести президентов США, позволил себе открыто возражать Трампу. Он, в частности, резко отреагировал на заявление президента о том, что "99 процентов случаев коронавируса в Соединенных Штатах были абсолютно безвредными".

Трамп начал публично критиковать Фаучи в выступлениях по национальному телевидению. "Доктор Фаучи — хороший человек, но он допустил много ошибок", — сказал Трамп на прошлой неделе. При этом, отмечают аналитики, Трамп прекрасно осведомлен, что американцы в опросах доверяют Фаучи больше, чем ему. В недавних интервью глава Белого дома открыто подверг сомнению рекомендации, который он получил от Фаучи в начале вспышки пандемии. С Трампом согласны многие высокопоставленные чиновники в Белом доме. Другие чиновники администрации сказали CNN, что, хотя у них есть разногласия с методами Фаучи, они не сомневаются в его честности, отметив, что его единственной заботой является общественное здравоохранение.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф , калифорнийский демократ и один из наиболее непримиримых критиков Трампа, заявил в воскресенье вечером, что любые попытки Белого дома отодвинуть на второй план или дискредитировать Фаучи "просто ужасны". По его словам, такой шаг "настолько характерен для Дональда Трампа, что он может запросто уволить доктора". "Президент вновь вмешивается", — заключил Шифф.