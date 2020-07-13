Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: Байден побеждает на первичных выборах в Пуэрто-Рико 

ТАСС 9 минут назад
Байден побеждает на первичных выборах в Пуэрто-Рико
Фото: © AP Photo/Susan Walsh
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, побеждает на первичных выборах (праймериз) в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.
Как подчеркивает газета, бывшего вице-президента поддерживают 67,8% участвовавших в голосовании жителей Пуэрто-Рико. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает голоса 13,5% избирателей.
Обработка бюллетеней еще не завершена. По итогам первичных выборов в Пуэрто-Рико будут распределены голоса 51 делегата, которые на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. Изначально праймериз в ассоциированном с США островном государстве должны были состояться 28 апреля, однако были перенесены на более поздний срок из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 615 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).
Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Видео дня. В Санкт-Петербурге вооружённый мужчина ограбил отделение «Совкомбанка»
ТАСС: последние новости
В США заявили о сбежавших из Уханя ученых, дающих показания спецслужбам Запада против КНР В США заявили о сбежавших из Уханя ученых, дающих показания спецслужбам Запада против КНР Темнокожая женщина впервые станет летчиком-истребителем ВМС США Темнокожая женщина впервые станет летчиком-истребителем ВМС США Bon Jovi посвятила песню из нового альбома протестам в США и Джорджу Флойду Bon Jovi посвятила песню из нового альбома протестам в США и Джорджу Флойду
Комментарии
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , New York Times , Пуэрто-Рико
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия придумала наказание за собор для Турции
Германия придумала наказание за собор для Турции
Песков рассказал об уникальной способности Путина
Песков рассказал об уникальной способности Путина
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение