Первая за 17 лет федеральная казнь прошла в США 

В США прошла первая за 17 лет федеральная казнь. Об этом сообщает Reuters.

Высшую меру пресечения применили к 47-летнему Даниэлю Льюису Ли (Daniel Lewis Lee), который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана. Его казнили с помощью смертельной инъекции. Отмечается, что в последнем слове Ли заявил о своей невиновности.

Преступник — член группы сторонников превосходства белой расы. В 1999-м он был признан виновным в убийстве семьи из трех человек.

Ранее Верховный суд США постановил, что федеральные власти страны могут возобновить исполнение смертной казни: тем самым просьбу суда низшей инстанции отклонили.

Последняя казнь на федеральном уровне была проведена в 2003-м, при этом в федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей.