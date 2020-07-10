Политический эксперт Владимир Павленко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео пытается поссорить Европу с Китаем , однако у него ничего не получается.

Эксперт полагает, что попытки американского госсекретаря безуспешны, потому что Евросоюз только делает вид, что прислушивается к США, а тем временем поступает в соответствии со своими интересами.

Кивая и хлопая транслирующему антикитайские ужастики Майку Помпео, евросоюзовцы не забывают договариваться с Китаем об увеличении торгового грузооборота и прочих взаимных инвестиций. И хотя стоит признать, что китайские проекты в Европе (как и российские) в своём продвижении пробиваются через серьёзные препоны, они всё-таки медленно, но развиваются, — сообщил Владимир Павленко в своей статье на портале «Regnum».

Он добавил, что страны дальневосточного региона подхватили тенденцию ЕС. Это сильно осложняет ситуацию для Соединённых Штатов, так как США рассчитывали создать с Японией «антикитайское восточное НАТО ».

Эксперт подытоживает, что, теряя влияние и на Европу, и на Азию, США рискуют потерять всю Евразию.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео заявил, что США недовольны тем, как Китай и Россия сотрудничают с африканскими странами. По его мнению, последним лучше взаимодействовать с Соединёнными Штатами и их союзниками.