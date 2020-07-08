«Развод» по-американски: как заработать на пандемии

Схемы, связанные с пандемией коронавируса, принесли мошенникам в США свыше $77 млн с начала года, подсчитала Федеральная торговая комиссия страны. При этом эксперты называют это число лишь «верхушкой айсберга», так как многие жертвы не стали обращаться к правоохранителям после того, как узнали об обмане. На чем зарабатывали преступники, прикрываясь COVID-19, — в материале «Газеты.Ru».

С начала 2020 года граждане США потеряли $77,4 млн, став жертвами мошенников, эксплуатирующих тему пандемии, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Федеральной торговой комиссии (FTC). Известно, что американцы заявили о том, что их обманули неизвестные злоумышленники, около 62,4 тыс. раз. При этом половина этих случаев связана с финансовыми потерями. В среднем каждая жертва лишилась около $272.

Как отмечает вице-президент Национальной лиги потребителей США Джон Брейолт, опубликованная FTC цифра, скорее всего, не соответствует действительности, так как с января было зафиксировано «беспрецедентное количество» случаев мошенничества, связанного с COVID-19.

«Я думаю, показатель FTC — это практически наверняка лишь верхушка айсберга, если говорить о денежных потерях. Исторически так сложилось, что пострадавшие редко сообщают о мошенничестве», — заявил Брейолт.

Сообщается, что чаще всего мошенники эксплуатировали тему выплат от государства, которые направлялись гражданами в качестве поддержки в период пандемии и карантина. Одной из таких выплат стала компенсация от Налогового управления США, которая имела место в апреле текущего года. Тогда некоторые граждане получили по $1200, семейные пары — по $2400, а также дополнительные $500 на каждого ребенка. Общий размер выплат составил $269 млрд

Мошенники, используя методы социальной инженерии, обманным путем заставляли получателей помощи отправлять им либо деньги, либо персональные данные. Часто схема включала в себя обещания ускорить процесс выплат, для чего требовался «авансовый платеж».

Кроме того, злоумышленники иногда запускают слухи о новых, несуществующих выплатах, чем привлекают внимание потенциальных жертв.

Мошенники также использовали новости о бонусах, положенных безработным, потерявшим средства к существованию из-за коронавируса. Преступники притворялись сотрудниками агентств, которые оказывали помощь в получении выплат от государства, выманивая личные данные жертв.

Помимо прочего, правоохранительные органы зафиксировали попытки подачи фейковых заявлений о потере работы с целью получения госвыплат.

Американцы также становились жертвами других схем, включающих в себя продажи незарегистрированных лекарств от COVID-19. В конце мая «Газета.Ru» писала о мошенниках, которые прикрывались поддельными тестами на антитела к коронавирусу.

Злоумышленники не только зарабатывали на контрафакте, но и похищали персональные данные покупателей с целью кражи личности или последующей перепродажи.