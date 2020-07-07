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ООН: США нарушили международное право, убив генерала Сулеймани 

Российская Газета 50 минут назад
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани в январе этого года является грубым нарушением международного права со стороны США. Об этом, как сообщает израильская газета The Jerusalem Post, заявила спецпредставитель ООН по вопросам внесудебных и произвольных расправ Агнес Калламар.
Согласно выдержкам из доклада эксперта, атака американского беспилотника по аэропорту Багдада, в результате которой был убит генерал КСИР Сулеймани и еще девять человек, нарушает устав ООН.
Калламар призвала привлечь к ответственности лиц, принявших такое решение, поскольку США так и не обосновали свои действия путем предоставления международной общественности убедительной информации об исходящей от Сулеймани «непосредственной угрозы» для жизни людей. Кроме того, совершенное США убийство иранского генерала стало первым международным прецедентом, когда атакующая сторона объяснила ликвидацию иностранного государственного чиновника на территории третьей страны «самообороной».
Ожидается, что в этот четверг Агнес Калламар официально представит Совету по правам человека (СПЧ) ООН свой доклад. После этого страны-члены этого правозащитного органа проведут дискуссии относительно реакции на нарушающие международное право действия Вашингтона.
Впрочем, любое осуждение действий американцев в виде возможной резолюции будет скорее символическим — летом 2018 года США покинули СПЧ. Тогда администрация президента Дональда Трампа объяснила свое решение неприемлемой критикой со стороны СПЧ политики ключевого союзника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — Израиля.
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США , Ближний Восток , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Совет по правам человека , ООН
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