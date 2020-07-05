Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста бороться за пост президента США 

Газета.Ru 21 минуту назад
Маск на стороне Канье Уэста в желании стать главой США
Фото: John Raoux/AP
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на заявление рэпера Канье Уэста, который объявил, что будет баллотироваться на пост президента США.
«Я полностью тебя поддерживаю», — написал Маск в ответ певцу.
Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году. Однако сроки регистрации кандидатов уже закончились.
На грядущих выборах осенью за этот пост поборются нынешний президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, который является кандидатом от Демократической партии.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Газета.Ru: последние новости
В американском Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу В американском Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу Эксперт объяснил рекорды по COVID-19 в США Эксперт объяснил рекорды по COVID-19 в США Американские дипломаты покидают Саудовскую Аравию из-за вспышки коронавируса Американские дипломаты покидают Саудовскую Аравию из-за вспышки коронавируса
США , В мире , Наука и техника , Джозеф Байден , Илон Маск , Дональд Трамп , Демократическая партия США , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трамп вторит отрицаниям России»: В США недовольны
«Трамп вторит отрицаниям России»: В США недовольны
Известный в РФ актер выживает с продажи хачапури
Известный в РФ актер выживает с продажи хачапури
Пожар на фабрике в Баку полностью потушен
Пожар на фабрике в Баку полностью потушен
Флаг США сожгли у Белого дома после выступления Трампа
Флаг США сожгли у Белого дома после выступления Трампа
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение