Маск на стороне Канье Уэста в желании стать главой США

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на заявление рэпера Канье Уэста, который объявил, что будет баллотироваться на пост президента США

«Я полностью тебя поддерживаю», — написал Маск в ответ певцу.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году. Однако сроки регистрации кандидатов уже закончились.