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Памятник Колумбу в США скинули в залив под праздничный салют 

News.ru и ещё 11 25 минут назад
Памятник Колумбу в США скинули в залив
Фото: Seth Herald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Протестующие американцы в городе Балтимор (штат Мэриленд) скинули с постамента памятник Христофору Колумбу. Затем его выбросили в залив, когда в городе взрывались фейерверки в честь Дня независимости США.
Памятники первооткрывателю Америки подвергаются атакам в США, поскольку левые активисты считают Колумба виноватым в геноциде коренного населения страны. В Балтиморе на своих местах остались ещё два памятника Колумбу, сообщает Baltimore Sun.
Массовый снос памятников начался в США на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сносятся в основном памятники южанам времён Гражданской войны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе (штат Миссури) на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона. Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин.
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США , В мире , Происшествия
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