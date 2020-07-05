Памятник Колумбу в США скинули в залив

Протестующие американцы в городе Балтимор (штат Мэриленд) скинули с постамента памятник Христофору Колумбу. Затем его выбросили в залив, когда в городе взрывались фейерверки в честь Дня независимости США

Памятники первооткрывателю Америки подвергаются атакам в США, поскольку левые активисты считают Колумба виноватым в геноциде коренного населения страны. В Балтиморе на своих местах остались ещё два памятника Колумбу, сообщает Baltimore Sun.

Массовый снос памятников начался в США на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сносятся в основном памятники южанам времён Гражданской войны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе (штат Миссури) на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона. Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин.