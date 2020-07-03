«Американцы слишком ленивы, чтобы работать»

Breitbart (США) отреагировали на это весьма иронично, отметив, что никогда не видели либералов-сталеваров. 51% американских либералов и 45% демократов заявили, что лишь малая часть их сограждан готовы работать в сфере строительства, технологий, гостеприимства и других услуг — независимо от зарплаты. Читателиотреагировали на это весьма иронично, отметив, что никогда не видели либералов-сталеваров.

Мнение либералов подпитывается «презрением к своим соотечественникам в целом и белым из рабочего класса в частности», предположил директор Центра иммиграционных исследований Марк Крикорян (Mark Krikorian). В их картине мира образ «ленивых и привилегированных» американцев сочетается с «благоговением перед иммигрантами», считает он.

С 23 по 28 июня Институт Расмуссена опросил представительную группу граждан, регулярно используемую для исследования общественного мнения, из 1 500 потенциальных избирателей.

Вопрос звучал так:

«Говорят, что иммигранты занимают вакансии в строительстве, технологиях, гостеприимстве и сфере услуг, которые не интересуют американцев. Согласятся ли американцы на эту работу, если оплата и условия труда улучшатся, или американцы в принципе не готовы выполнять такую работу?»

Большинство американцев признали, что их сограждане будут работать, если оплата и условия труда улучшатся. Так считают 54% потенциальных избирателей, 70% республиканцев, 67% консерваторов, но лишь 34% либералов и 41% демократов.

Противоположную точку зрения, — «просто не хватает американцев, готовых выполнять такую работу», — поддержали 45% демократов, 51% либералов, 38% окончивших вузы и всего 19% республиканцев и 20% консерваторов.

14% демократов и 15% либералов затруднились с ответом.

Мнение, что американцы согласятся работать за лучшую зарплату, поддержали 53% граждан с доходом от 50 000 до 100 000 долларов, но лишь 48% с доходом свыше 200 000 долларов. Противоположную точку зрения — «не хватает американцев, готовых на такую работу», — поддержали 33% граждан с доходом от 50 000 до 100 000 долларов и 46% с доходом свыше 200 000 долларов.

Утверждение, что американцы не будут работать на тяжелых, опасных или грязных работах, опровергается этими данными.

«Если иммигранты «делают работу, которую не готовы делать американцы", мы должны определить профессии, где иностранцы составляют большинство», — отмечается в отчете Центра иммиграционных исследований за 2018 год:

Из 474 гражданских профессий лишь в шести большинство работников составляют иммигранты (легальные и нелегальные). Совокупно эти шесть профессий составляют 1% от общей численности рабочей силы в США. Кроме того, даже в них американцы по рождению все еще составляют 46% рабочих.

Профессий, где нелегальные иммигранты составляли бы большинство, в США нет ни одной.

Нелегальные иммигранты заняты в основном в сфере строительства, уборки, технического обслуживания, общественного питания, швейного производства и сельскохозяйственных работ. Тем не менее большинство работников даже в этих областях составляют либо коренные американцы либо легальные иммигранты.

«Это прискорбно, раз демократы и либералы, особенно белые либеральные элиты, предпочитают массовую иммиграцию вместо того, чтобы повышать зарплату американским рабочим», — сказала директор по политике движения за ограничение иммиграции NumbersUSA Розмари Дженкс (Rosemary Jenks).

«Пусть эти ярые сторонники социальной справедливости выберутся из своих закрытых мирков и посмотрят, чем аукнулись их взгляды простым американцам — особенно меньшинствам, которых они якобы так защищают».

Комментарии читателей:

sagitator

Ну, это они, конечно, по себе судят.

Ghost of Leviticus ✓ᴮᴬᴺᴺᴱᴰ

Да большинство либералов не сможет работать, даже если от этого будет зависеть их жалкое существование.

Ага, потому-то леваки и держат зависимый от правительства низший класс в качестве электората. catgirldreamer II

Maroon Baboon

Государство всеобщего благосостояния — величайшая проблема Америки. Это скрытая беда иммиграции и главная причина, почему государственный долг неуклонно растет со времен Великого общества. И отсюда безотцовщина и нелегалы.

Michael Meyer

Заголовок неправильный. Надо так: «Большинство американцев считают, что либералы слишком ленивы, чтобы работать».

Susie Collins

Что ж, по крайней мере, честный ответ. Но их презрение к согражданам действительно отвратительно.

dezignosor

Леваки из моих знакомых все сплошь перекладывают бумажки в бесполезных госучреждениях и в профсоюзах не состоят (кроме учительской мафии). Никто из них не занимается строительством или другими настоящими делами. Большинство сидят, уткнувшись в экран, либо торчат в тренажерном зале. Элита, что с нее взять.

SonsDaughtersOfLiberty

Никогда не видел, чтоб либерал был сталеваром или работал на конвейере. Как по мне, это самые ленивые и лживые люди из всех.

Obama for Jail

Не нравится зарплата, есть три варианта:

1. попросить прибавку

2. найти работу получше