Трамп случайно перезапустил эпидемию в США

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа столкнулся с дилеммой: религиозные избиратели входят в его целевой электорат, но открывшиеся после карантина церкви стали рассадниками коронавируса. В стране вновь наблюдается резкий всплеск заболеваемости СOVID-19, но лидер и его сторонники намерены держать храмы открытыми несмотря ни на что. Политика трамповской администрации по отношению к религиозным организациями дала повод некоторым американским аналитикам заговорить о сращении церкви и государства.

После относительного спада заболеваемости в США снова наблюдается всплеск количества инфицированных COVID-19, особенно в южных штатах — Флориде, Техасе и Арканзасе. Как минимум в нескольких из них вспышки связывают с возобновлением церковных служб. С помощью отслеживания контактов заражённых специалисты установили, что недавняя вспышка заболеваемости в штате Орегон связана с церковью пятидесятников, во время службы в которой заразились как минимум 258 человек. Ситуация вынудила округ, где находится храм, вернуться к ограничительным мерам. В шести округах штата Вирджиния также сообщили о вспышках коронавируса, связанного с церквями. Среди прихожан одной из них, баптистского храма в округе Гринбриер, обнаружили 34 заражённых. Аналогичные сообщения поступают из Техаса.

Церковные службы, предполагающие долгое нахождение группы людей в одном, часто плохо вентилируемом помещении, судя по всему, способствуют распространению коронавируса. Это подозревали власти штатов, которые поместили храмы на последнее место в очереди на открытие после карантина. Но месяц назад в происходящее вмешался президент Трамп, призвавший их возобновить религиозные службы.

Некоторые губернаторы обозначили магазины с алкоголем и абортарии как жизненно необходимые учреждения, — заявил тогда глава Белого дома. — Это неправильно, я и хочу исправить эту несправедливость, призвав признать молитвенные дома жизненно необходимыми.

David J. Phillip/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дело в том, что протестанты, особенно евангелисты, составляют электоральную базу Трампа. В 2016 году их голоса были в числе обеспечивших его победу над Хиллари Клинтон , поэтому ему важно сохранить поддержку религиозного сообщества. Призыв к открытию церквей был частью его политики по скорейшей отмене карантина, которой последовали некоторые штаты. Именно они сегодня оказались в лидерах по росту заболеваемости, поставив под вопрос усилия президентской администрации . По мнению Politico, перед Белым домом встала дилемма: поддержать закрытие церквей в рамках повторного режима самоизоляции или потерять контроль над эпидемией.

Журнал The Atlantic добавляет, что при Трампе в США началось сращение церкви и государства. Согласно первой поправке к американской конституции, правительству запрещено «принимать законы в пользу какой-либо религии, всех религий или одной религии перед другой». По мнению аналитиков издания, именно это произошло, когда религиозные организации стали получателями государственной помощи.

На поддержку малого бизнеса, пострадавшего от пандемии, конгресс США выделил $669 млрд в форме субсидий и льготных кредитов. Получить средства по этой программе могли коммерческие и некоммерческие организации со штатом менее 500 сотрудников, при этом не связанные с более крупными структурами. Из-за последнего пункта помощи из бюджета лишились многие благотворительные фонды, аффилированные с крупными общенациональными организациями. Однако религиозные учреждения от соблюдения этого правила освободили, что, как подчёркивает журнал, дало им неоправданное преимущество перед светскими институтами.

Не может быть двух сводов правил финансирования — того, который выделяет миллиарды долларов местным религиозным организациям, и другого, который отказывает в такой же поддержке светским некоммерческим организациям, — считает The Atlantic.