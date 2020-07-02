Президента США Дональда Трампа уличили в инцестных поползновениях в отношении его старшей дочери Иванки. Внимание на ряд сомнительных высказываний и жестов американского лидера обратил портал Indy100.

Как пишет портал, Трамп, в частности, неоднократно высказывался относительно внешнего вида своей дочери. Так, во время эфиров в различных телешоу политик отмечал, что Иванка обладает удивительной красотой и лучшим телом.

«Вы не думаете, что моя дочь горяча? Она горяча, верно?» — заявил Трамп, говоря об Иванке перед зрителями конкурса «Мисс тинейджер США», в котором она принимала участие, когда ей было 16 лет.

Позже он также говорил, что у Иванки «классная задница» и что она «всегда была сладострастной», и заявлял, что все в Америке хотели бы встречаться с девушкой.

«Я бы сказал, что если бы Иванка не была моей дочерью, я бы сам встречался с ней», — признался он в 2006 году в эфире шоу The View.

В 2013-м Трамп и Иванка принимали участие в шоу журналистки Венди Вилльямс (Wendy Williams). Она поинтересовалась, что общего у политика с дочерью. Иванка в ответ заявила, что это гольф и недвижимость, в то время как Трамп отметил: «Ну, я собирался сказать — секс».

Портал также обратил внимание на давнее фото Трампа с дочерью-подростком, где она запечатлена сидящей у него на коленях, и видео 2016 года, на котором политик, находясь на сцене во время съезда Республиканской партии , кладет руки на бедра своей дочери. Также, по словам свидетелей, во время записи одного из шоу Трамп заявил, что «целует Иванку при каждом удобном случае», однако в эфир эти кадры не попали.