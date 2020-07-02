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Трампа уличили в инцестных поползновениях 

Lenta.ru 40 минут назад
Президента США Дональда Трампа уличили в инцестных поползновениях в отношении его старшей дочери Иванки. Внимание на ряд сомнительных высказываний и жестов американского лидера обратил портал Indy100.
Как пишет портал, Трамп, в частности, неоднократно высказывался относительно внешнего вида своей дочери. Так, во время эфиров в различных телешоу политик отмечал, что Иванка обладает удивительной красотой и лучшим телом.
«Вы не думаете, что моя дочь горяча? Она горяча, верно?» — заявил Трамп, говоря об Иванке перед зрителями конкурса «Мисс тинейджер США», в котором она принимала участие, когда ей было 16 лет.
Позже он также говорил, что у Иванки «классная задница» и что она «всегда была сладострастной», и заявлял, что все в Америке хотели бы встречаться с девушкой.
«Я бы сказал, что если бы Иванка не была моей дочерью, я бы сам встречался с ней», — признался он в 2006 году в эфире шоу The View.
В 2013-м Трамп и Иванка принимали участие в шоу журналистки Венди Вилльямс (Wendy Williams). Она поинтересовалась, что общего у политика с дочерью. Иванка в ответ заявила, что это гольф и недвижимость, в то время как Трамп отметил: «Ну, я собирался сказать — секс».
Портал также обратил внимание на давнее фото Трампа с дочерью-подростком, где она запечатлена сидящей у него на коленях, и видео 2016 года, на котором политик, находясь на сцене во время съезда Республиканской партии, кладет руки на бедра своей дочери. Также, по словам свидетелей, во время записи одного из шоу Трамп заявил, что «целует Иванку при каждом удобном случае», однако в эфир эти кадры не попали.
В сентябре 2019 года Иванку Трамп заподозрили в появлении без нижнего белья на Генассамблее ООН. После того, как дочь американского лидера опубликовала снимки с мероприятия в Instagram, пользователи соцсети обратили внимание на ее неподобающий вид. «Иванка, почему ты не надела колье?» — спросил ее один из подписчиков. «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны», — ответил другой пользователь.
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Комментарии 6
США , Видео , В мире , Иванка Трамп , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Республиканская партия США
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