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Трамп сравнил себя в маске с Одиноким рейнджером 

News.ru 1 час назад
«Я был похож на Одинокого рейнджера»
Фото: Andrew Harrer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пошутил над тем, как выглядит в медицинской маске. По его словам, он становится похожим на персонажа вестернов.
Это была тёмная, чёрная маска, и мне даже понравилось, как я выглядел. Это было похоже на Одинокого рейнджера, — цитирует «Газета.Ru» интервью Трампа одному из американских телеканалов.
Хозяин Белого дома также ответил на критику по поводу того, что он редко носит маску на публике. Трамп пояснил, что защитное средство ему практически не требуется, поскольку те, с кем ему приходится общаться, предварительно проходят проверку на коронавирус. Американский лидер также добавил, что поддерживает ношение масок как меру профилактики заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо попросил Трампа сделать обязательным для всех жителей США ношение медицинских масок. Он призвал президента подать соотечественникам личный пример и начать носить маску на публике.
США занимают первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. В стране с начала пандемии выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 125 тысяч человек.
Одинокий рейнджер — персонаж нескольких американских фильмов о Диком Западе. Чёрная маска — один из его отличительных атрибутов.
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Комментарии
США , В мире , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , Газета.Ru
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