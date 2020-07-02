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Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о лозунгах чернокожих 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Белому дому пришлось оправдываться из-за Трампа
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни объяснила слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что фраза «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») — это «символ ненависти».
Макинэни заявила, что «некоторые лозунги», которые выкрикивают сторонники движения Black Lives Matter, являются «неприемлемыми», передает ТАСС.
В частности, она указала на кричалку «Pigs In A Blanket, Fry 'Em Like Bacon» («Сосиски в тесте, поджарим их, как бекон»). В американском сленге «свиньями» (pigs) называют полицейских; pigs in a blanket — название блюда.
По словам Макинэни, Трамп «согласен с тем, что жизни всех чернокожих имеют значение», но «не согласен с организацией», которая выступает с такими лозунгами в адрес полиции.
Трамп в соцсетях раскритиковал лозунг «Pigs In A Blanket, Fry 'Em Like Bacon», а также призвал не допустить появления надписи «Black Lives Matter» на Пятой авеню в Нью-Йорке. Он назвал такую надпись «символом ненависти».
Разместить эту надпись рядом с Trump Tower собираются власти города.
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Комментарии
США , В мире , Массовые беспорядки , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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