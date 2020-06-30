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Huawei объявлена угрозой нацбезопасности США 

Газета.Ru и ещё 8 44 минуты назад
Huawei объявлена угрозой нацбезопасности США
Фото: Reuters
Китайская телекоммуникационная компания Huawei была объявлена угрозой национальной безопасности США. Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее решение было принято Бюро по общественной и внутренней безопасности Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC). Глава комиссии Аджит Пай отметил, что компания имеет связь с компартией Китая и военными подразделениями страны.
Кроме того, к угрозе нацбезопасности была приравнена компания ZTE.
После данного решения компании не могут использовать средства из фонда общих услуг FCC для "приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками". Фонд насчитывает около $8,3 млрд
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Комментарии
США , В мире , Пентагон
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