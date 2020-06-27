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СМИ: в США будут бороться с «антиправительственными экстремистами» 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр формирует целевую группу для противодействия «антиправительственным экстремистам», сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебный документ.
Как отмечает газета, в документе Барр написал, что на фоне мирных протестов антиправительственные экстремисты «участвовали в неоправданных актах насилия, направленных на подрыв общественного порядка».
"Среди прочих противоправных действий эти экстремисты совершали жестокие нападения на офицеров полиции и других правительственных должностных лиц, уничтожали государственную и частную собственность и угрожали ни в чем не повинным людям", — приводит издание цитату из документа, который Барр адресовал подразделениям минюста США и прокурорам.
Согласно документу, рабочую группу возглавят прокуроры США Крейг Карпенито и Эрин Нили Кокс. В группу также войдут представители ФБР и отделений федеральной прокуратуры, пишет издание. Барр указал, что группа будет собирать информацию об «экстремистски настроенных лицах, сетях и движениях» и передавать эти данные местным правоохранительным органам.
Помимо этого группа будет обучать местные власти и предоставлять ресурсы, чтобы помочь им в преследовании антиправительственных экстремистов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ об охране памятников, который предполагает за нарушения этого предписания «долгие» тюремные сроки.
По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Комментарии
США , Уильям Барр , Дональд Трамп , ФБР , Министерство юстиции США , Washington Post , РИА Новости , Москва
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