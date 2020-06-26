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На юге США зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом 

Российская Газета и ещё 15 17 часов назад
На юге США зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Российская Газета
В каждом третьем американском штате за последнее время зафиксирован рост числа новых случаев заражения COVID-19, передает ТАСС. Неблагоприятная эпидемиологическая картина наблюдается в основном в южных штатах, в частности, в Аризоне, Техасе и Флориде, сообщил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс, выступая на брифинге в Министерстве здравоохранения и социальных служб.
"Мы уделяем повышенное внимание 16 штатам, где зафиксирован рост случаев заболевания", — отметил Пенс. При этом половина заболевших — это американцы в возрасте до 25 лет. По словам вице-президента, в остальной части страны ситуация с распространением инфекции несколько стабилизировалась.
Напомним, с начала пандемии в США зафиксировано 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 126 тысяч человек.
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США , Майкл Пенс , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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