На юге США зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом 

В каждом третьем американском штате за последнее время зафиксирован рост числа новых случаев заражения COVID-19, передает ТАСС. Неблагоприятная эпидемиологическая картина наблюдается в основном в южных штатах, в частности, в Аризоне, Техасе и Флориде, сообщил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс , выступая на брифинге в Министерстве здравоохранения и социальных служб.

"Мы уделяем повышенное внимание 16 штатам, где зафиксирован рост случаев заболевания", — отметил Пенс. При этом половина заболевших — это американцы в возрасте до 25 лет. По словам вице-президента, в остальной части страны ситуация с распространением инфекции несколько стабилизировалась.

Напомним, с начала пандемии в США зафиксировано 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 126 тысяч человек.