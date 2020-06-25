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CNN: большинство протестующих покинули «автономную зону» Сиэтла 

ТАСС и ещё 13 29 минут назад
Протестующие покидают «автономную зону» Сиэтла
Фото: Reuters
Акции протеста в "автономной зоне", провозглашенной в одном из центральных районов города Сиэтл (штат Вашингтон), завершились. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на заявление "комитета солидарности" с протестующими в этом районе и их лидерами.
Как отметил комитет, акция протеста завершена. Несколько человек остались в "автономной зоне", заявили лидеры демонстрантов.
Мэр Сиэтла Дженни Деркан в понедельник объявила об упразднении "автономной зоны" и о возвращении полиции в участок на ее территории. Решение было принято после того, как полицейские, получив сообщение о стрельбе, попытались проникнуть на территорию контролируемой протестующими зоны, однако столкнулись с сопротивлением. Один из пострадавших умер от полученных ранений, второй попал в больницу.
Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили, что считают "автономной зоной" один из центральных районов города. Протестующие установили на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести полицейских из полицейского участка, который находится в этом районе, демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , CNN , Fox News , Сиэтл
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