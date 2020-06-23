Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что «очень хорошо воспользовался» Болтоном 

РИА Новости 26 минут назад
Трамп заявил, что «очень хорошо воспользовался» Болтоном
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент США Дональд Трамп заявил, что "хорошо воспользовался" своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.
"Честно говоря, я думаю, что я очень хорошо им воспользовался, потому что когда люди видели его, они знали, что он был своего рода сумасшедшим. И, возможно, честно говоря, это помогло мне договариваться о хороших сделках", — заявил Трамп в эфире телеканала CBN.
При этом Трамп заявил, что Болтон "был ужасным, у него не было индивидуальности, не было теплоты".
"Я не думаю, что когда-нибудь видел, как этот парень улыбается. Вы видели его улыбающимся? Я спросил: "Джон у тебя есть улыбка?" И он даже не знал, как ответить на вопрос", — сказал Трамп.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ.
При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Последние новости
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Комментарии
США , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение