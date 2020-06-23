Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умен, суров, уверен в себе: экс-советник Трампа расхвалил Владимира Путина 

BFM.RU 38 минут назад
Реплики Джона Болтона о российском лидере прозвучали в интервью, приуроченном к выходу его скандальных мемуаров о службе в Белом доме. Книга под названием «Комната, где это произошло» должна появиться на прилавках уже 23 июня, несмотря на сопротивление Дональда Трампа
Экс-советник Трампа Джон Болтон расхвалил Владимира Путина. В Кремле дифирамбы бывшего советника Дональда Трампа Владимиру Путину прокомментировали подчеркнуто сдержанно. Как выразился Дмитрий Песков, «там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя». По словам пресс-секретаря президента, «нужно смотреть» отдельные посылы, а давать «общую оценку» нельзя.
В шутку можно предположить, что прохладная реакция пресс-службы Путина обусловлена завистью — ведь так размашисто российского лидера даже на родине не хвалят, и тем неожиданнее было появление подобного интервью на американском ABC.
«Я думаю, что Путин умен, суров и не видит Трампа серьезным соперником. Я думаю, Путин считает, что может играть на нем, как на скрипке, Трамп его не беспокоит. Сам Путин показался мне человеком, у которого все под контролем: спокоен, уверен в себе, прекрасно осознает приоритеты Москвы в сфере безопасности. Трамп, может быть, и хороший переговорщик — в вопросах сделок с недвижимостью на Манхэттене. Но когда речь идет о взаимодействии Путина, который посвятил жизнь пониманию стратегической позиции России, и Трампа, который про такое даже читать не любит, — это очень тяжелая ситуация для США».
В каком-то смысле тон Болтона выдает глубинную подоплеку его стремления во что бы то ни стало опубликовать обличительные мемуары о полутора годах работы в Белом доме. Советник Трампа по нацбезопасности, как и многие соратники 45-го президента США до него, был уволен через Twitter — Трамп объяснил это «многочисленными разногласиями», хотя сам Болтон настаивает, что ушел в отставку по собственному желанию.
Поэтому неудивительно, что один из главных ястребов американской внешней политики решил обратить свой гнев на недавнего начальника и, среди прочего, сравнить его в невыгодном свете с геополитическим оппонентом США. Ситуацию комментирует профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси: «Болтон — человек очень жесткий, очень злопамятный, и он твердо настроен отомстить Трампу за то унижение, через которое он прошел. Книга должна произвести эффект разорвавшейся бомбы, поскольку медиа готовы, и они, естественно, будут ее раскручивать. Есть целый ряд моментов в книге Болтона, которые вызывают интерес и в то же время недоверие. Например, заявление о том, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, звучит просто анекдотически, поскольку Си Цзиньпин спит и видит, чтобы Трамп исчез из политического американского пейзажа. Есть целый ряд других аналогичных моментов, но, в принципе, это, конечно, неприятный момент для Трампа, который сеет рознь в рамках самого республиканского истеблишмента. А вот кто выиграет от всего этого, это очень большой вопрос».
Даже при том, что адвокатам Болтона удалось убедить суд не блокировать выход книги «Комната, где это произошло», как выразился судья, «лошадь вышла из сарая» и 200 тысяч экземпляров уже доставлены в магазины, в дальнейшем экс-советнику Трампа может грозить уголовное преследование за раскрытие секретной информации.
Тем не менее Болтону удалось достичь как минимум одной своей цели — поднасолить Трампу. А может быть, и еще одной — подзаработать. Как указывает Politico, его аванс от издательства Simon & Schuster составил 2 млн долларов. Книга должна выйти 23 июня.
BFM.RU: последние новости
Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США Американский суд разрешил опубликовать скандальную книгу Джона Болтона Американский суд разрешил опубликовать скандальную книгу Джона Болтона Foreign Policy: выборы в Кирибати могут изменить баланс сил между Китаем, Тайванем и США Foreign Policy: выборы в Кирибати могут изменить баланс сил между Китаем, Тайванем и США
Комментарии 26
США , Видео , В мире , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Си Цзиньпин , Андрей Коробков , Дональд Трамп , Владимир Путин , телеканал АВС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Италия назвала победителя над фашизмом
Италия назвала победителя над фашизмом
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Умер режиссер «Телефонной будки»
01:00
Умер режиссер «Телефонной будки»
В мире Другое
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение