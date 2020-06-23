Реплики Джона Болтона о российском лидере прозвучали в интервью, приуроченном к выходу его скандальных мемуаров о службе в Белом доме. Книга под названием «Комната, где это произошло» должна появиться на прилавках уже 23 июня, несмотря на сопротивление Дональда Трампа

Экс-советник Трампа Джон Болтон расхвалил Владимира Путина . В Кремле дифирамбы бывшего советника Дональда Трампа Владимиру Путину прокомментировали подчеркнуто сдержанно. Как выразился Дмитрий Песков , «там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя». По словам пресс-секретаря президента, «нужно смотреть» отдельные посылы, а давать «общую оценку» нельзя.

В шутку можно предположить, что прохладная реакция пресс-службы Путина обусловлена завистью — ведь так размашисто российского лидера даже на родине не хвалят, и тем неожиданнее было появление подобного интервью на американском ABC.

«Я думаю, что Путин умен, суров и не видит Трампа серьезным соперником. Я думаю, Путин считает, что может играть на нем, как на скрипке, Трамп его не беспокоит. Сам Путин показался мне человеком, у которого все под контролем: спокоен, уверен в себе, прекрасно осознает приоритеты Москвы в сфере безопасности. Трамп, может быть, и хороший переговорщик — в вопросах сделок с недвижимостью на Манхэттене. Но когда речь идет о взаимодействии Путина, который посвятил жизнь пониманию стратегической позиции России, и Трампа, который про такое даже читать не любит, — это очень тяжелая ситуация для США».

В каком-то смысле тон Болтона выдает глубинную подоплеку его стремления во что бы то ни стало опубликовать обличительные мемуары о полутора годах работы в Белом доме. Советник Трампа по нацбезопасности, как и многие соратники 45-го президента США до него, был уволен через Twitter — Трамп объяснил это «многочисленными разногласиями», хотя сам Болтон настаивает, что ушел в отставку по собственному желанию.

Поэтому неудивительно, что один из главных ястребов американской внешней политики решил обратить свой гнев на недавнего начальника и, среди прочего, сравнить его в невыгодном свете с геополитическим оппонентом США. Ситуацию комментирует профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков

Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси: «Болтон — человек очень жесткий, очень злопамятный, и он твердо настроен отомстить Трампу за то унижение, через которое он прошел. Книга должна произвести эффект разорвавшейся бомбы, поскольку медиа готовы, и они, естественно, будут ее раскручивать. Есть целый ряд моментов в книге Болтона, которые вызывают интерес и в то же время недоверие. Например, заявление о том, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, звучит просто анекдотически, поскольку Си Цзиньпин спит и видит, чтобы Трамп исчез из политического американского пейзажа. Есть целый ряд других аналогичных моментов, но, в принципе, это, конечно, неприятный момент для Трампа, который сеет рознь в рамках самого республиканского истеблишмента. А вот кто выиграет от всего этого, это очень большой вопрос».

Даже при том, что адвокатам Болтона удалось убедить суд не блокировать выход книги «Комната, где это произошло», как выразился судья, «лошадь вышла из сарая» и 200 тысяч экземпляров уже доставлены в магазины, в дальнейшем экс-советнику Трампа может грозить уголовное преследование за раскрытие секретной информации.

Тем не менее Болтону удалось достичь как минимум одной своей цели — поднасолить Трампу. А может быть, и еще одной — подзаработать. Как указывает Politico, его аванс от издательства Simon & Schuster составил 2 млн долларов. Книга должна выйти 23 июня.