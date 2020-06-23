США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз 

Выдача ряда трудовых виз будет приостановлена Вашингтоном, а ранее введенные ограничения в отношении грин-карт продлят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", — приводит агентство его слова. При этом он добавил, что выдачу новых грин-карт также приостановят до января 2021 года.

Представитель администрации констатировал, что решение Трампа на этот счет затронет "десятки тысяч людей, стремящихся работать в США", но не коснется тех, кто уже трудится в Соединенных Штатах. При этом ожидается, что будет создано до 525 тысяч рабочих мест для граждан США.