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В США отказали китайским авиакомпаниям в полетах 

ТК «Звезда» и ещё 2 29 минут назад
В США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Фото: pixabay
Ведомство намерено добиться паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями.
Минтранс США отклонил многочисленные запросы со стороны китайских авиакомпаний на выполнение регулярных пассажирских рейсов между КНР и Соединенными Штатами Америки.
Свой отказ власти мотивировали необходимостью достижения паритета между авиакомпаниями двух стран.
«Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В американском Минтрансе добавили, что принятое решение является административным действием, направленным на достижение желаемого Вашингтоном паритета. Авиасообщение между США и Китаем было прервано после начала пандемии коронавирусной инфекции.
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США , Азия , В мире , Минтранс РФ , Китай
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