В США отказали китайским авиакомпаниям в полетах 

Ведомство намерено добиться паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями.

Минтранс США отклонил многочисленные запросы со стороны китайских авиакомпаний на выполнение регулярных пассажирских рейсов между КНР и Соединенными Штатами Америки.

Свой отказ власти мотивировали необходимостью достижения паритета между авиакомпаниями двух стран.

«Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В американском Минтрансе добавили, что принятое решение является административным действием, направленным на достижение желаемого Вашингтоном паритета. Авиасообщение между США и Китаем было прервано после начала пандемии коронавирусной инфекции.