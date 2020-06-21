Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы 

РИА Новости и ещё 10 21 минуту назад
Трамп намерен ввести ограничение на рабочие визы
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения ввести в ближайшее время ограничения на визы для иностранных рабочих, сообщает телеканал Fox News.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на три источника сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность приостановить выдачу некоторых типов временных рабочих виз. Согласно телеканалу, соответствующий указ может затронуть выдачу новых виз для участников культурных и научных программ обмена, в том числе виз типа J-1. Он не должен затронуть уже выданные визы этого типа. При этом могут быть предусмотрены исключения для некоторых компаний.
"У нас много людей, которые ищут работу… Но мы собираемся объявить кое-что про визы завтра или послезавтра… Я думаю, что это сделает многих людей счастливыми. И это здравый смысл, говоря честно", — заявил Трамп в интервью телеканалу.
В ответ на вопрос о деталях объявления президент лишь подчеркнул, что американцы будут довольны результатами.
Ранее в апреле сообщалось, что Трамп намерен запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.
Кроме того, в конце апреля Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.
Видео дня. Москву затопило
Последние новости
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Комментарии
США , В мире , Виза в США , Безопасность , Дональд Трамп , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение