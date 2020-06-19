Президент России в телевизионном интервью ясно обозначил позицию в отношении беспорядков в США , назвав их «следствием глубинных кризисов». Автор, не удовлетворившись мнением Путина, решил тщательно изучить реакцию российских экспертов. Однако озвучил он мнения тех, с кем сам, по всей видимости, согласен.

Российские эксперты и политики внимательно следят за протестами против расизма и полицейского насилия в Соединенных Штатах, пытаясь определить степень их влияния на внутриполитическую обстановку и отношения между Москвой и Вашингтоном. Этот вопрос обретает еще большую актуальность в связи с возможностью победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября. Не удалось избежать версий о заговоре со стороны тех, кто видит в американских беспорядках пример «цветных революций», организованных для свержения враждебных Вашингтону режимов. Так, эксперт по американской политике в Российском совете по международным делам Алексей Наумов указывает на неизменность позиции Москвы с момента избрания Трампа президентом в 2016 году. Согласно ей, политическую кампанию против Трампа ведут его оппоненты, которые отвергают результаты выборов. При этом нужно признать, что это утверждение может быть недостаточно справедливым, поскольку вопрос требует глубокого и комплексного анализа.

«Россия не склонна видеть какие-либо спонтанные беспорядки. Напротив, она привыкла видеть во всем запланированность, стратегию и бенефициаров. Это

имаются события в Америке. В Москве преобладает мнение, что стойкость Трампа перед лицом протестов будет означать его победу», — сказала Наумов в интервью Al Araby Al Jadeed.

В минувшее воскресенье после длительного молчания по поводу беспорядков в Соединенных Штатах президент России Владимира Путина решил высказаться. В телевизионном интервью он заявил, что считает происходящее следствием глубинных внутренних кризисов, начавшихся в стране после победы Трампа и попыток проигравшей стороны оспорить его легитимность.

Наумов так прокомментировал позицию Кремля и заявление Путина: «Я не думаю, что подобные высказывания основаны на глубоком и комплексном анализе всей ситуации. Скорее это картина, которую Кремль привык видеть. Нет речи о каком-либо автоматическом согласии Москвы с позицией нынешней американской администрации. Напротив, она убеждена в своем видении и пришла к таким выводам, независимо от позиции администрации Трампа».

Со своей стороны директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ожидает, что беспорядки в Америке продолжатся вплоть до президентских выборов, сославшись на высказывание, что «единственная страна, в которой не может состояться цветная революция — это Соединенные Штаты, поскольку там нет американского посольства». В комментариях для российской газеты «Аргументы и факты» Мартынов отметил, что модель цветных революций с учетом американской реальности и местной проблематики уже полностью реализуется в американских городах.

В статье под названием «Раскол углубится: беспорядки в США и их политические последствия» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Москва) Дмитрий Суслов отмечает, что американские протесты не обязательно приведут к тому, что Трамп покинет Белый дом в январе следующего года, если только демократам не удастся спровоцировать волну общественных протестов, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. Как отмечает Суслов в статье, опубликованной на сайте журнала «Россия в глобальной политике», избиратели Трампа, которые ненавидят беспорядки, демонтаж памятников и преклонение колен в знак солидарности с афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитым полицией, по-прежнему поддерживают своего президента. Автор публикации описывает происходящее как третью попытку демократов и традиционного истеблишмента избавиться от Трампа после обвинений в сговоре с Россией во время избирательной кампании и провальных мерах по борьбе с пандемией. Тем самым они пытаются мобилизовать электорат и помешать Трампу переизбраться на новый срок.

По словам российского эксперта, главы городов и штатов, причисляющие себя к демократам, не предприняли жестких мер против участников беспорядков, вместо этого выразив солидарность с протестующими, как и демократы в Конгрессе. Среди факторов, которые вызвали волну протестов против полицейского расизма и насилия по всей стране, Суслов упомянул обиду американцев на карантин, объявленный в условиях пандемии коронавируса: чернокожие американцы больше всех пострадали от ухудшения социальных и экономических условий, поскольку в гораздо меньшей степени по сравнению с белыми гражданами имеют доступ к услугам здравоохранения и социальной защиты.

Расизм Трампа и усиление внутреннего раскола во время его президентства мобилизовали против него американских левых и умеренных. По мнению Суслова, Байден является слабым кандидатом из-за своего возраста, проблем со здоровьем и скандалов старой элиты, что ставит под сомнение его способность мобилизовать всех противников Трампа. В то же время Трамп не был и даже не пытался быть президентом для всех американцев, чего не удалось достичь и его предшественнику Бараку Обаме . Если Байден одержит победу, он также не объединит страну.

Что касается влияния нынешних потрясений на американскую внешнюю политику, то ожидается продолжение «политики двойного сдерживания», направленной как против России, так и Китая, особенно если Москву обвинят во вмешательстве в американские протесты и разжигании расистских мятежей. Суслов приходит к выводу, что предотвращение войны должно быть главной целью российской политики в отношении Соединенных Штатов в нынешних условиях и стоит приложить усилия для укрепления связей с союзниками и партнерами Вашингтона в Азии и Европе.