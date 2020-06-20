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Жители США не пожелали платить афроамериканцам за рабство предков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 13 минут назад
В США не хотят платить афроамериканцам за рабство предков
Фото: EPA
Большинство жителей США отказались поддержать идею выплат афроамериканцам компенсации за рабство их предков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC и службой Ipsos.
Против компенсаций из федерального бюджета высказались 73% респондентов, за — 26%. Абсолютное большинство сторонников таких выплат сами являются темнокожими, передает ТАСС.
Кроме того, 56% респондентов не поддерживают предложение переименовать военные базы, названные в честь генералов Конфедерации, за переименование выступают 42%.
В опросе участвовали 727 американцев. Степень погрешности полученных результатов оценивается в плюс-минус 1,25 процентного пункта.
Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.
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США , Общество , Социология , Эпидемия , Законопроекты , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС
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