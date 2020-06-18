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Байден заявляет, что Трамп "сдался" пандемии

Газета.Ru
48 минут назад
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Президент США Дональд Трамп "сдался" перед лицом пандемии новой коронавирусной инфекции, считает кандидат Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.
Байден заявил, что Трамп "сдался" пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В частности, Байден раскритиковал желание Трампа возобновить предвыборные митинги.
"Он так стремится вернуться к митингам, что подвергает риску людей", – заявил кандидат демократов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении возобновить свои предвыборные митинги в ряде штатов.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.
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США,В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США
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