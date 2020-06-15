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CBS: в Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Портленде снесли памятник третьему президенту США
Фото: Reuters
Протестующие в Портленде (штат Орегон) снесли в воскресенье ночью памятник третьему президенту США (в 1801-1809 годах) Томасу Джефферсону. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CBS.
Монумент был установлен на входе в старшую школу имени Джефферсона на севере города. Вандалы оставили на памятнике надпись "рабовладелец". Рядом с поваленной статуей брошен плакат "темнокожие женщины вдохновляют меня".
По данным телекомпании, это уже третий поврежденный памятник в штате за минувшие выходные: в субботу были снесены две скульптуры в честь первых прибывших из Англии поселенцев, установленные на территории кампуса университета Орегона.
Джефферсон является одним из Отцов-основателей США. В 1776 году он стал главным автором Декларации независимости, а также принимал посильное участие в подготовке Билля о правах. Впоследствии Джефферсон также был первым госсекретарем США (в 1790-1793 годах) и вторым вице-президентом страны (в 1797-1801 годах).
Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлых веков началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.
Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу.
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Комментарии
США , В мире , Томас Джефферсон , CBS
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