В Портленде снесли памятник третьему президенту США

Протестующие в Портленде (штат Орегон) снесли в воскресенье ночью памятник третьему президенту США (в 1801-1809 годах) Томасу Джефферсону . Об этом в понедельник сообщила телекомпания CBS.

Монумент был установлен на входе в старшую школу имени Джефферсона на севере города. Вандалы оставили на памятнике надпись "рабовладелец". Рядом с поваленной статуей брошен плакат "темнокожие женщины вдохновляют меня".

По данным телекомпании, это уже третий поврежденный памятник в штате за минувшие выходные: в субботу были снесены две скульптуры в честь первых прибывших из Англии поселенцев, установленные на территории кампуса университета Орегона.

Джефферсон является одним из Отцов-основателей США. В 1776 году он стал главным автором Декларации независимости, а также принимал посильное участие в подготовке Билля о правах. Впоследствии Джефферсон также был первым госсекретарем США (в 1790-1793 годах) и вторым вице-президентом страны (в 1797-1801 годах).

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлых веков началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу.