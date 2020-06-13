Байден назвал сторонников Трампа чертовски тупыми 

В телефонном разговоре с Американской федерацией государственных, уездных и муниципальных служащих (AFSCME) Байден заявил, что республиканский сенат должен выполнять свою работу и принять так называемый «Закон о героях» (HEROES Act).

«Его одобрила палата представителей Конгресса США. Добудьте штатам и местным органам власти финансирование, необходимое им, чтобы удержать миллионы людей на работе. Они [республиканцы в сенате США] такие чертовски тупые, чертовски тупые. Если на работе нет людей, занимающихся борьбой с вирусом, то будет только хуже», — сказал Байден.

В мае палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на три триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса в стране. Разработанный демократами «Закон о героях» предусматривает выделение штатам и местным властям суммы в размере 1 триллиона долларов, а также создание фонда на 200 миллиардов долларов для сотрудников критически важных сфер. Более того, законопроект предлагает увеличить выплаты на семью до шести тысяч долларов. Также он предусматривает меры, связанные с тестированием населения и выделением пособий по безработице. Республиканцы, включая президента США, выступают против нового законопроекта.