Байден потребовал от Facebook выступить против Трампа 

Штаб кандидата демократов в президенты Джо Байдена распространил петицию, адресованную социальной сети Facebook, с требованием принять меры против Дональда Трампа , но получил в ответ лишь заверения в том, что соцсеть будет защищать свободу слова.

"Я призываю вас создать четкие правила, касающиеся всех, включая Дональда Трампа, и запрещающие угрожающее поведение и распространение дезинформации", — говорится в петиции, которую штаб Байдена предлагает подписать своим сторонникам.

"Facebook продолжает позволять Дональду Трампу говорить что угодно и платить (за рекламу — ред.), с тем чтобы его дикие заявления достигли миллионов избирателей… Трамп и его союзники использовали Facebook для распространения страха и дезинформации о голосовании, для попыток скомпрометировать наши голоса и урны для голосования, которые являются методом привлечения властей предержащих к ответу", — говорится в петиции.

Cоцсеть в ответ заявила, что в США правила устанавливают демократически избранные представители государства. Facebook напоминает, что у Трампа к сети тоже есть претензии.

"Две недели назад президент США выпустил исполнительный указ, потребовав от федеральных учреждений помешать сайтам соцсетей участвовать в фактчекинге политических заявлений. На этой неделе кандидат демократов в президенты организовал петицию, призывая нас сделать прямо противоположное", — говорится в заявлении Facebook.

"Устанавливать правила должны избранные представители народа, а мы будем этим правилам следовать. В ноябре предстоят выборы, и мы будем защищать политические высказывания, даже если категорически с ними не согласны", — заявили в Facebook.