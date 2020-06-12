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Байден потребовал от Facebook выступить против Трампа 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
Байден потребовал от Facebook выступить против Трампа
Фото: РИА Новости
Штаб кандидата демократов в президенты Джо Байдена распространил петицию, адресованную социальной сети Facebook, с требованием принять меры против Дональда Трампа, но получил в ответ лишь заверения в том, что соцсеть будет защищать свободу слова.
"Я призываю вас создать четкие правила, касающиеся всех, включая Дональда Трампа, и запрещающие угрожающее поведение и распространение дезинформации", — говорится в петиции, которую штаб Байдена предлагает подписать своим сторонникам.
"Facebook продолжает позволять Дональду Трампу говорить что угодно и платить (за рекламу — ред.), с тем чтобы его дикие заявления достигли миллионов избирателей… Трамп и его союзники использовали Facebook для распространения страха и дезинформации о голосовании, для попыток скомпрометировать наши голоса и урны для голосования, которые являются методом привлечения властей предержащих к ответу", — говорится в петиции.
Cоцсеть в ответ заявила, что в США правила устанавливают демократически избранные представители государства. Facebook напоминает, что у Трампа к сети тоже есть претензии.
"Две недели назад президент США выпустил исполнительный указ, потребовав от федеральных учреждений помешать сайтам соцсетей участвовать в фактчекинге политических заявлений. На этой неделе кандидат демократов в президенты организовал петицию, призывая нас сделать прямо противоположное", — говорится в заявлении Facebook.
"Устанавливать правила должны избранные представители народа, а мы будем этим правилам следовать. В ноябре предстоят выборы, и мы будем защищать политические высказывания, даже если категорически с ними не согласны", — заявили в Facebook.
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Комментарии 1
США , В мире , Конфликты , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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