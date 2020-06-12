Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили, что Вашингтон сможет профинансировать развитие 5G в Бразилии 

ТАСС и ещё 1 33 минуты назад
Вашингтон сможет профинансировать развитие 5G в Бразилии
Фото: РИА Новости
США могут профинансировать будущее развитие в Бразилии технологий мобильной связи пятого поколения (5G) поскольку этот вопрос представляет национальный интерес для Вашингтона. Об этом в опубликованном в четверг интервью газете Folha de S.Paulo заявил посол США в Бразилии Тодд Чэпмен.
"Американская корпорация по финансированию международного развития (U. S. International Development Finance Corporation, DFC — прим. ТАСС.) — прекрасная организация с бюджетом в $60 млрд Раньше она могла финансировать только проекты американских компаний, но теперь, после изменения закона, она может финансировать проекты, представляющие для США национальный интерес. Это открывает возможности для компаний других стран, которым США хотели бы оказать помощь", — приводит издание слова дипломата.
Как уточнил недавно назначенный на эту должность глава диппредставительства, который прибыл в Бразилиа в конце марта, соответствующие переговоры уже ведутся в том числе при его непосредственном участии. "Возможно, Ericsson и Nokia могут получить финансирование своих проектов 5G, в том числе в Бразилии", — отметил Чэпмен.
Шведская Ericsson и финская Nokia являются основными конкурентами китайской Huawei в борьбе за возможность использования своего оборудования для развития сетей 5G в Бразилии. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников, в том числе Бразилиа, отказываться от китайского оборудования, заявляя, что оно может создавать угрозу национальной безопасности стран, в которых используется.
Как заявил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару, развитие этих технологий будет происходить "с учетом требований национального суверенитета, информационной безопасности и внешнеполитического фактора". Рассмотрением этого вопроса будет заниматься воссозданное накануне министерство связи.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
ТАСС: последние новости
Власти США обяжут делать доклад о "поддержке РФ" расистов в мире Власти США обяжут делать доклад о "поддержке РФ" расистов в мире WP: в некоторых американских штатах резко выросло число госпитализированных с COVID-19 WP: в некоторых американских штатах резко выросло число госпитализированных с COVID-19 Байден заявил, что Трампу позволяют публиковать в Facebook заведомо ложную информацию Байден заявил, что Трампу позволяют публиковать в Facebook заведомо ложную информацию
Комментарии
США , Латинская Америка , ИТАР-ТАСС , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение