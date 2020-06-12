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Трамп назвал способы прекратить беспорядки в США 

Lenta.ru 26 минут назад
Трамп нашел способы прекратить погромы в США
Фото: EPA
Президент США Дональд назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. Об этом он заявил на круглом столе в Далласе, штат Техас, передает РИА Новости.
В первую очередь он указал на то, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств: увеличить их доступ к капиталам для малого бизнеса. Во-вторых, Трамп обещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств.
Кроме того, власти работают над завершением указа, который побудит управления полиции по всей стране соответствовать самым современным професииональным стандартам в вопросах применения силы, включая тактику деэскалации конфликтов, добавил американский лидер.
Трамп также отметил, что администрация вновь призывает конгресс поднять вопрос о разрешении права выбирать школу, поскольку доступ к образованию является вопросом гражданских прав сегодняшнего дня. «Это создает конкуренцию, и другие школы больше стараются», — заявил он.
Американский лидер также пообещал, что власти не будут лишать полицию финансирования. «Мы поступим по-другому. Мы гарантируем, что наша полиция хорошо обучена, идеально обучена, что у них лучшее оснащение», — сказал он.
Ранее Трампу предрекли победу на президентских выборах благодаря протестам и беспорядкам. Как считает колумнист Bloomberg Нил Фергюсон (Niall Ferguson), велика вероятность того, что нынешние беспорядки и рост напряженности между различными слоями общества и этническими группами будут Трампу только на руку, поскольку смогут отвлечь внимание потенциальных избирателей от его неэффективных мер по борьбе с распространением коронавируса.
В США и во многих странах мира уже несколько дней люди выходят на улицы и начинают протестовать против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда. Мужчина скончался в реанимации от удушения, так как во время ареста полицейский встал ему ногой на шею. Многие протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
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Комментарии 2
США , В мире , Нил Фергюсон , РИА Новости , Bloomberg , Даллас
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