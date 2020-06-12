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Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире 

ТАСС 43 минуты назад
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов
Фото: Reuters
Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. Такое положение присутствует в документе, опубликованном в четверг на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.
Проект закона уполномочивает "требовать составления доклада" о поддержке "расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в Европе и в США, которые создают или способствуют росту угроз национальной безопасности, информационной войны, а также увеличивают риски для социальной стабильности и демократических институтов". При этом составители документа приписывают такую деятельность РФ.
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США , Армия
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