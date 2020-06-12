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Французский журналист предрек США участь Советского Союза 

РИА Новости и ещё 2 11 минут назад
США предрекли участь Советского Союза
Фото: Reuters
Спустя 30 лет после распада Советского Союза аналогичная участь угрожает США. Такое мнение выразил обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Причиной этого, по его мнению, является "самоубийственная" политика президента Дональда Трампа, ввергающего Соединенные Штаты в атмосферу гражданской войны.
Как пишет автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно. Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней. Это повлекло за собой рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга. Наконец, популизм Дональда Трампа с его намерениями прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и доверить восстановление порядка в стране армии, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает Соединенные Штаты в хаос, пишет журналист.
Обозреватель отмечает, что действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов. Несмотря на все явные минусы политики Трампа, он еще не лишился шансов на переизбрание в 2020 году. Бавре подчеркивает, что это во многом объясняется слабостью кандидата от демократов Джо Байдена.
Ранее издание The Jerusalem Post написало, что США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса.
Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что США вступили во времена "сумятицы".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает.
Афроамериканец умер в реанимации. Официальная судмедэкспертиза подтвердила, что он умер от удушения.
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США , В мире , Гражданская война , СССР , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Мартин Лютер , Дональд Трамп , Le Figaro
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