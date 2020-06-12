США предрекли участь Советского Союза

Спустя 30 лет после распада Советского Союза аналогичная участь угрожает США . Такое мнение выразил обозреватель Le Figaro Николя Бавре.

Причиной этого, по его мнению, является "самоубийственная" политика президента Дональда Трампа , ввергающего Соединенные Штаты в атмосферу гражданской войны.

Как пишет автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно. Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней. Это повлекло за собой рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга. Наконец, популизм Дональда Трампа с его намерениями прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и доверить восстановление порядка в стране армии, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает Соединенные Штаты в хаос, пишет журналист.

Обозреватель отмечает, что действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов. Несмотря на все явные минусы политики Трампа, он еще не лишился шансов на переизбрание в 2020 году. Бавре подчеркивает, что это во многом объясняется слабостью кандидата от демократов Джо Байдена

Ранее издание The Jerusalem Post написало, что США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.

Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса.

Российский сенатор Алексей Пушков , в свою очередь, заявил, что США вступили во времена "сумятицы".

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает.

Афроамериканец умер в реанимации. Официальная судмедэкспертиза подтвердила, что он умер от удушения.