Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что межкорейские отношения от начала и до конца являются внутренним вопросом Северной Кореи, а США лучше оставить советы при себе и позаботиться о своих собственных проблемах, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее США заявили, что разочарованы решением КНДР прекратить диалог с Южной Кореей и призывают Пхеньян восстановить "дипломатию и сотрудничество".

Квон Чжон Гын назвал "ахинеей" и "завиранием" слова США о том, что те поддерживают продвижение межкорейских отношений и их требования о возвращении к межкорейскому сотрудничеству, а также посоветовал США беспокоиться "о своих собственных делах".

"Тошно смотреть на двойственное поведение США, которые делают все, чтобы помешать продвижению межкорейских отношений, когда те подают признак развития, и лукавят, что якобы беспокоятся об этом, если отношения ухудшаются", — заявил Квон Чжон Гын.

Он также отметил, что у США и КНДР и так много вещей, с которыми нужно "рассчитаться", поэтому Вашингтону не стоит строить из себя "дедушку" Южной Кореи и "переводить на себя гнев, предназначенный другим".

"Межкорейские отношения от начала до конца являются внутренним вопросом нашей нации, и ни у кого нет права критиковать их… Если США не хотят испытать на себе что-то ужасное, им лучше закрыть рот и для начала привести в порядок свои внутренние дела. Это соответствует интересам США, и тем более будет полезно для гладкого проведения приближающих президентских выборов", — заявил Квон Чжон Гын.

В начале июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.

На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.

Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.