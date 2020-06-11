Республиканцы предложили ввести жёсткие санкции против России 

Все новости на карте

Республиканцы палаты представителей в конгрессе США предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».

Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам».

Отмечается, что Россия якобы «подрывает демократический международный порядок» и наносит вред интересам США «от Ливии до Сирии и от Средиземного моря до Южно-Китайского моря».