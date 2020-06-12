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Французский журналист напророчил США при Дональде Трампе хаос и распад 

Российская Газета и ещё 9 6 часов назад
Французский журналист напророчил США при Дональде Трампе хаос и распад
Фото: Российская Газета
Соединенные Штаты ждет участь СССР, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
США при Дональде Трампе, пишет в своей колонке французский журналист, переживает самый острый за последние десятилетия структурный кризис. Пандемия коронавируса будет иметь серьезные макроэкономические последствия для страны в виде снижения ВВП — до 6,5 процента до конца 2020 года. Это наложилось на стремительное обнищание среднего класса — социальной базы любого стабильного государства.
По мнению автора, в США развивается самый пессимистический сценарий — ситуация находится на грани гражданской войны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Наконец, дело довершит неистребимый популизм главы Белого дома, который повергает Соединенные Штаты в хаос, пишет Бавре.
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США , В мире , Поправки в Конституцию , Дональд Трамп , Le Figaro
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