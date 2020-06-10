Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США опять избежали революции 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
США опять избежали революции
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Погромы в США завершились так же внезапно, как и начались: Америка зализывает раны и подсчитывает убытки. Сторонники протестовавших утверждают, что теперь полиция страны изменится, а в некоторых городах ее не будет вовсе, но скорее их действия всего лишь помогли Трампу избраться на второй срок. За счет чего Америка опять избежала революции? И почему нам всем почудился «черный бунт»?
Когда массовые беспорядки только начинались, никто не был готов предположить, как широко разрастется бунт и как долго он может продлиться. В итоге протестующих хватило меньше чем на десять дней, и теперь необходимо признать: многие переоценили происходившие в США события, причем это касается как сторонников протеста, так и его противников.
Отменив карантин снизу, Америка вздрогнула, но выстояла — и теперь возвращается к нормальной жизни. И хотя стране гарантирован экономический спад, какого не было более ста лет, некоторые важные показатели стали быстро восстанавливаться, включая важнейший из всех на данную минуту — общее количество рабочих мест.
Один из секретов устойчивости политической системы США в том, что из каждого кризиса она выходит обновленной — выучившей новый урок и нашедшей новую точку опоры. Но на сей раз никакие принципиальные изменения не прогнозируется. И реформы полиции, на которой настаивали многие протестующие, в ближайшее время не будет. За двумя оговорками.
Во-первых, полицию все-таки расформируют в Миннеаполисе — том самом Миннеаполисе, с которого всё началось. Функции стражей порядка в 400-тысячном городе теперь будет исполнять некое народное ополчение, проще говоря, милиция в плотной координации с социальными службами (например, со спасателями). Это эксперимент, в результатах которого никто не уверен, но местным властям «хочется попробовать».
Что же, пусть пробуют. В этом вся Америка: пробовать, экспериментировать, резко меняться на локальном уровне, а если приспичит — переделывать, как было. Но нужно понимать, что Миннеаполис — один из самых либеральных городов страны, эдакий велосипедный рай с крупной сомалийской диаспорой (одна из ее представителей — Ильхан Омар избралась от города и окрестностей в Конгресс, став там второй мусульманкой из двух и новой звездой в неформальном левом блоке демократов). А городской совет, сказавший полиции «прощай» (или, что более вероятно, «до свидания») состоит из леваков примерно на 100%. Тон там задает особый филиал Демпартии со словом «рабоче-крестьянский» в названии.
Вторая оговорка существеннее — будущий кандидат в президенты от демократов и бывший вице-президент Джо Байден пообещал в случае своей победы некий федеральный надзорный орган, который будет следить за работой полиции и при необходимости ее корректировать. Для США это небольшая аппаратная революция, поскольку прежде за полицию всегда отвечали местная власть — свои копы у штата, свои у города, у округа тоже свои, а все вместе они ненавидят «федералов».
Но для реализации этой смелой затеи Байдену нужно избраться президентом, а проблемы с этим ему гарантированы. Все еще может измениться, за окном — эпоха резких перемен, но по состоянию на сейчас шансы Дональда Трампа на ноябрьских выборах выглядят значительно более предпочтительными даже несмотря на то, что его рейтинг в среднем по стране ниже, чем у бывшего вице-президента.
Перечислять причины можно долго. Начать можно с того, что Байден (прежде — яркий оратор) откровенно сдал, путается во времени и пространстве, за что и получил от действующего президента кличку «сонный Джо». А закончить той, что для победы на президентских выборах в США нужно побеждать в конкретных штатах, а не в целом по стране (в 2016-м в целом по стране выиграла Хиллари Клинтон за счет в первую очередь огромных и либеральных Калифорнии и Нью-Йорка).
В руководстве Демократической партии обо всем этом, разумеется, известно, поэтому там попытались представить прошедшие антикарантинные бунты ошалевших от безделья и безденежья людей как войну с «расистом Трампом» и восстание черного сообщества против федеральной власти.
В эту примитивную разводку поверили даже политологи в России, уверенно комментировавшие американские события как конфликт черного и белого. Немудрено, ведь в поддержку Байдена против Трампа выступил даже бывший госсекретарь и бывший же глава американского аналога генштаба Колин Пауэлл. Пожалуй, это самый известный и самой авторитетный политик-афроамериканец в Республиканской партии.
Но в реальности единого черного сообщества в США просто не существует. Например, согласно социологическим исследованием, на фоне протестов рейтинг Трампа в среде афроамериканцев вырос до 40%, что абсолютный рекорд и для самого Трампа, и для республиканцев со времен Рональда Рейгана.
Можно предположить, каков социальный состав этих 40%: люди старшего возраста — мамы и папы мародеров, а также средний класс, представители которого в полной мере состоялись в американском обществе и не особенно чувствуют на себе «системного расового угнетения». Даже такие люди в большинстве своем традиционно голосуют за демократов, но вид страны, объятой пламенем, заставляет их склоняться в сторону консерватора Трампа, который обещает порядок и «американскую Америку», то есть национальную идентичность, стоящую выше расовой.
Это то, чего зачастую не понимают в России: разговоры о «системном расизме» в каком-нибудь ультралиберальном Миннеаполисе или о «едином черном сообществе» в США для Демократической партии — политтехнология. Это оптика одной конкретной политической силы, перенимание которой не отдаляет от расизма, а сращивает с ним по принципу «все негры одинаковые».
У чернокожих в США много социальных проблем — они известны. Местная полиция недопустимо часто убивает людей и бесконечно далека от идеала. Но происходившее в Америке в последние дни — это не «давно предсказанное восстание черных», а вполне традиционные волнения, характерные для левачащей молодежи почти каждого поколения. Собственно, это борьба именно поколений, а не рас.
Раньше что-то очень похожее называлось «Оккупай Уолл-стрит». А еще раньше принимало формы широкомасштабной борьбы за гражданские права, когда Черные пантеры также стояли на одних баррикадах с белыми хиппи. Только в те времена — задолго до изобретения интернета и социальных сетей марш на Вашингтон собирал 300 тысяч человек, а теперь собрал всего 200 тысяч.
Судя по всему, на сей раз спусковым крючком выступил именно «коронакризис»: по черным особенно сильна ударила как эпидемия, так и безработица, хуже того, они пролетели мимо большей части помощи от государства (точнее, те из них, кто не работал и не платил налогов). То есть выход на улицы безусловно стал для них жестом отчаянья, но совсем не такого, какое пыталась изобразить Демпартия.
Что же касается Пауэлла, с ним история особая. Дело совсем не в цвете его кожи, дело в том, что он представитель неоконсерваторов, к которым можно отнести также Джорджа-Буша-младшего и сенатора Митта Ромни. Эта своего роде фракция внутри Республиканской партии была на коне в начале нулевых и пропагандировала мессианскую миссию Вашингтона, другими словами, право вмешиваться в дела любой страны мира для тотальной победы демократии.
С тех пор эта система взглядов не пережила ревизии, но потеряла всякую популярность: Трамп — представитель противоположного крыла республиканцев, сторонник изоляционизма, который до сих пор не начал ни одной новой войны (что для президента США нетипично) и регулярно объявляет о выводе части американских войск то с Ближнего Востока, то из Средней Азии, то из Европы.
В глазах неоконов это настоящее предательство национальных интересов, а конфликт с действующим президентом-республиканцем — повод напомнить о себе и о своей позиции. В свою очередь, Трамп поспешил напомнить Пауэллу, что тот втянул страну в дорогую и кровопролитную войну в Ираке, а оружия массового уничтожения (ОМУ) так и не нашел.
Сцена, в которой Пауэлл трясет мензуркой на заседании Совета Безопасности ООН, общеизвестна и вошла в историю. Правда, в России ее зачастую трактуют неправильно. Госсекретарь не утверждал, что у него в пробирке ОМУ из Ирака — на заседание Совбеза ОМУ не принесешь. Он утверждал, что у Саддама Хуссейна есть ОМУ и что «одной такой пробирки» хватит для организации агрессии.
Впрочем, это уже не важно — все равно ведь просто наврал.
Отказ таких людей, как Пауэлл и Буш, от поддержки Трампа — это настоящий электоральный подарок для действующего президента. Точно таким же электоральным подарком стал и бунт: хотя ничто не предвещало подобного, сейчас идет к тому, что к Трампу перебегут даже умеренные избиратели Демпартии, включая некоторых чернокожих.
Впрочем, как уже было сказано, так происходит с Америкой всегда: стоит только одной стороне продемонстрировать радикализм, как большинство избирателей (а их всегда набирается большинство) выражают поддержку другой. Либералы потратили четыре года на то, чтобы доказать, что Трамп — опасный радикал. Но выяснилось, что радикал тут совсем не он. И если не произойдет чего-то экстраординарного (а что может быть экстремальнее пандемии и массового бунта?), президентские выборы в США 2020 года станут чрезвычайно скучными в силу очевидности результата.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бутина объяснила попытку США найти в погромах «российский след» Бутина объяснила попытку США найти в погромах «российский след» Власти Вашингтона продлили комендантский час Власти Вашингтона продлили комендантский час Трамп собрался наложить санкции на Китай за притеснение уйгуров Трамп собрался наложить санкции на Китай за притеснение уйгуров
Комментарии 4
США , Статьи , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Колин Пауэлл , Уиллард Ромни , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Саддам Хуссейн , Генштаб , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Совбез ООН , Миннеаполис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве
Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве
Раскрыто громкое убийство премьер-министра
Раскрыто громкое убийство премьер-министра
Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Против Порошенко возбудили уголовное дело
Против Порошенко возбудили уголовное дело
Новости партнеров
Видео
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение