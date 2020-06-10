США опять избежали революции 

Погромы в США завершились так же внезапно, как и начались: Америка зализывает раны и подсчитывает убытки. Сторонники протестовавших утверждают, что теперь полиция страны изменится, а в некоторых городах ее не будет вовсе, но скорее их действия всего лишь помогли Трампу избраться на второй срок. За счет чего Америка опять избежала революции? И почему нам всем почудился «черный бунт»?

Когда массовые беспорядки только начинались, никто не был готов предположить, как широко разрастется бунт и как долго он может продлиться. В итоге протестующих хватило меньше чем на десять дней, и теперь необходимо признать: многие переоценили происходившие в США события, причем это касается как сторонников протеста, так и его противников.

Отменив карантин снизу, Америка вздрогнула, но выстояла — и теперь возвращается к нормальной жизни. И хотя стране гарантирован экономический спад, какого не было более ста лет, некоторые важные показатели стали быстро восстанавливаться, включая важнейший из всех на данную минуту — общее количество рабочих мест.

Один из секретов устойчивости политической системы США в том, что из каждого кризиса она выходит обновленной — выучившей новый урок и нашедшей новую точку опоры. Но на сей раз никакие принципиальные изменения не прогнозируется. И реформы полиции, на которой настаивали многие протестующие, в ближайшее время не будет. За двумя оговорками.

Во-первых, полицию все-таки расформируют в Миннеаполисе — том самом Миннеаполисе, с которого всё началось. Функции стражей порядка в 400-тысячном городе теперь будет исполнять некое народное ополчение, проще говоря, милиция в плотной координации с социальными службами (например, со спасателями). Это эксперимент, в результатах которого никто не уверен, но местным властям «хочется попробовать».

Что же, пусть пробуют. В этом вся Америка: пробовать, экспериментировать, резко меняться на локальном уровне, а если приспичит — переделывать, как было. Но нужно понимать, что Миннеаполис — один из самых либеральных городов страны, эдакий велосипедный рай с крупной сомалийской диаспорой (одна из ее представителей — Ильхан Омар избралась от города и окрестностей в Конгресс, став там второй мусульманкой из двух и новой звездой в неформальном левом блоке демократов). А городской совет, сказавший полиции «прощай» (или, что более вероятно, «до свидания») состоит из леваков примерно на 100%. Тон там задает особый филиал Демпартии со словом «рабоче-крестьянский» в названии.

Вторая оговорка существеннее — будущий кандидат в президенты от демократов и бывший вице-президент Джо Байден пообещал в случае своей победы некий федеральный надзорный орган, который будет следить за работой полиции и при необходимости ее корректировать. Для США это небольшая аппаратная революция, поскольку прежде за полицию всегда отвечали местная власть — свои копы у штата, свои у города, у округа тоже свои, а все вместе они ненавидят «федералов».

Но для реализации этой смелой затеи Байдену нужно избраться президентом, а проблемы с этим ему гарантированы. Все еще может измениться, за окном — эпоха резких перемен, но по состоянию на сейчас шансы Дональда Трампа на ноябрьских выборах выглядят значительно более предпочтительными даже несмотря на то, что его рейтинг в среднем по стране ниже, чем у бывшего вице-президента.

Перечислять причины можно долго. Начать можно с того, что Байден (прежде — яркий оратор) откровенно сдал, путается во времени и пространстве, за что и получил от действующего президента кличку «сонный Джо». А закончить той, что для победы на президентских выборах в США нужно побеждать в конкретных штатах, а не в целом по стране (в 2016-м в целом по стране выиграла Хиллари Клинтон за счет в первую очередь огромных и либеральных Калифорнии и Нью-Йорка).

В руководстве Демократической партии обо всем этом, разумеется, известно, поэтому там попытались представить прошедшие антикарантинные бунты ошалевших от безделья и безденежья людей как войну с «расистом Трампом» и восстание черного сообщества против федеральной власти.

В эту примитивную разводку поверили даже политологи в России, уверенно комментировавшие американские события как конфликт черного и белого. Немудрено, ведь в поддержку Байдена против Трампа выступил даже бывший госсекретарь и бывший же глава американского аналога генштаба Колин Пауэлл . Пожалуй, это самый известный и самой авторитетный политик-афроамериканец в Республиканской партии

Но в реальности единого черного сообщества в США просто не существует. Например, согласно социологическим исследованием, на фоне протестов рейтинг Трампа в среде афроамериканцев вырос до 40%, что абсолютный рекорд и для самого Трампа, и для республиканцев со времен Рональда Рейгана

Можно предположить, каков социальный состав этих 40%: люди старшего возраста — мамы и папы мародеров, а также средний класс, представители которого в полной мере состоялись в американском обществе и не особенно чувствуют на себе «системного расового угнетения». Даже такие люди в большинстве своем традиционно голосуют за демократов, но вид страны, объятой пламенем, заставляет их склоняться в сторону консерватора Трампа, который обещает порядок и «американскую Америку», то есть национальную идентичность, стоящую выше расовой.

Это то, чего зачастую не понимают в России: разговоры о «системном расизме» в каком-нибудь ультралиберальном Миннеаполисе или о «едином черном сообществе» в США для Демократической партии — политтехнология. Это оптика одной конкретной политической силы, перенимание которой не отдаляет от расизма, а сращивает с ним по принципу «все негры одинаковые».

У чернокожих в США много социальных проблем — они известны. Местная полиция недопустимо часто убивает людей и бесконечно далека от идеала. Но происходившее в Америке в последние дни — это не «давно предсказанное восстание черных», а вполне традиционные волнения, характерные для левачащей молодежи почти каждого поколения. Собственно, это борьба именно поколений, а не рас.

Раньше что-то очень похожее называлось «Оккупай Уолл-стрит». А еще раньше принимало формы широкомасштабной борьбы за гражданские права, когда Черные пантеры также стояли на одних баррикадах с белыми хиппи. Только в те времена — задолго до изобретения интернета и социальных сетей марш на Вашингтон собирал 300 тысяч человек, а теперь собрал всего 200 тысяч.

Судя по всему, на сей раз спусковым крючком выступил именно «коронакризис»: по черным особенно сильна ударила как эпидемия, так и безработица, хуже того, они пролетели мимо большей части помощи от государства (точнее, те из них, кто не работал и не платил налогов). То есть выход на улицы безусловно стал для них жестом отчаянья, но совсем не такого, какое пыталась изобразить Демпартия.

Что же касается Пауэлла, с ним история особая. Дело совсем не в цвете его кожи, дело в том, что он представитель неоконсерваторов, к которым можно отнести также Джорджа-Буша-младшего и сенатора Митта Ромни . Эта своего роде фракция внутри Республиканской партии была на коне в начале нулевых и пропагандировала мессианскую миссию Вашингтона, другими словами, право вмешиваться в дела любой страны мира для тотальной победы демократии.

С тех пор эта система взглядов не пережила ревизии, но потеряла всякую популярность: Трамп — представитель противоположного крыла республиканцев, сторонник изоляционизма, который до сих пор не начал ни одной новой войны (что для президента США нетипично) и регулярно объявляет о выводе части американских войск то с Ближнего Востока, то из Средней Азии, то из Европы.

В глазах неоконов это настоящее предательство национальных интересов, а конфликт с действующим президентом-республиканцем — повод напомнить о себе и о своей позиции. В свою очередь, Трамп поспешил напомнить Пауэллу, что тот втянул страну в дорогую и кровопролитную войну в Ираке, а оружия массового уничтожения (ОМУ) так и не нашел.

Сцена, в которой Пауэлл трясет мензуркой на заседании Совета Безопасности ООН , общеизвестна и вошла в историю. Правда, в России ее зачастую трактуют неправильно. Госсекретарь не утверждал, что у него в пробирке ОМУ из Ирака — на заседание Совбеза ОМУ не принесешь. Он утверждал, что у Саддама Хуссейна есть ОМУ и что «одной такой пробирки» хватит для организации агрессии.

Впрочем, это уже не важно — все равно ведь просто наврал.

Отказ таких людей, как Пауэлл и Буш, от поддержки Трампа — это настоящий электоральный подарок для действующего президента. Точно таким же электоральным подарком стал и бунт: хотя ничто не предвещало подобного, сейчас идет к тому, что к Трампу перебегут даже умеренные избиратели Демпартии, включая некоторых чернокожих.

Впрочем, как уже было сказано, так происходит с Америкой всегда: стоит только одной стороне продемонстрировать радикализм, как большинство избирателей (а их всегда набирается большинство) выражают поддержку другой. Либералы потратили четыре года на то, чтобы доказать, что Трамп — опасный радикал. Но выяснилось, что радикал тут совсем не он. И если не произойдет чего-то экстраординарного (а что может быть экстремальнее пандемии и массового бунта?), президентские выборы в США 2020 года станут чрезвычайно скучными в силу очевидности результата.