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WP: в нескольких штатах США возросли темпы заражения COVID 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
В США резко выросли темпы заражения COVID
Фото: Reuters
С начала июня в 14 штатах США резко увеличились темпы заражения коронавирусом, пишет издание The Washington Post.
Как сообщает газета, показатели выросли на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси, Юте и Пуэрто-Рико (свободно ассоциированным государством под управлением США).
Издание пишет, что если первая волна пришлась на густонаселенные части страны, то теперь распространение происходит среди жителей сельских территорий.
В США коронавирусом заразились почти два миллиона, скончались около 112 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
США , В мире , ВОЗ , Аляска
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