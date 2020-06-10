В США резко выросли темпы заражения COVID

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С начала июня в 14 штатах США резко увеличились темпы заражения коронавирусом, пишет издание The Washington Post.

Как сообщает газета, показатели выросли на Аляске , в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси, Юте и Пуэрто-Рико (свободно ассоциированным государством под управлением США).

Издание пишет, что если первая волна пришлась на густонаселенные части страны, то теперь распространение происходит среди жителей сельских территорий.

В США коронавирусом заразились почти два миллиона, скончались около 112 тысяч человек.