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«Король тигров» попросил Трампа о помиловании 

Газета.Ru 1 час назад
«Король тигров» попросил Трампа о помиловании
Фото: Кадр из трейлера мини-сериала "Король тигров: Убийство, хаос и безумие"
Осужденный за покушение на убийство зоозащитницы заводчик диких кошек Джо Экзотик (Шрибвогель) в письме TMZ пожаловался на жизнь в тюрьме.
По его словам, за решеткой он чувствует себя подавленным, не получает лекарств, также с ним перестал выходить на связь его муж Дилон Пассадж. "Я умру через два или три месяца", — пишет он, не уточняя, почему именно опасается за свою жизнь.
Экзотик предполагает, что ему могут помочь президент США Дональд Трамп, рэперша Карди Би или звезда реалити Ким Кардашьян. "Попросите президента Трампа сдержать свое слово, исправить ошибку и подарить мне чудо", — просит он главу государства о помиловании.
Ранее Джо Экзотик стал главным героем сериала Netflix "Король тигров". Сейчас он отбывает тюремное наказание и считает приговор несправедливым.
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США , В мире , Дональд Трамп , Ким Кардашьян
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