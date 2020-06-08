«Король тигров» попросил Трампа о помиловании 

Осужденный за покушение на убийство зоозащитницы заводчик диких кошек Джо Экзотик (Шрибвогель) в письме TMZ пожаловался на жизнь в тюрьме.

По его словам, за решеткой он чувствует себя подавленным, не получает лекарств, также с ним перестал выходить на связь его муж Дилон Пассадж. "Я умру через два или три месяца", — пишет он, не уточняя, почему именно опасается за свою жизнь.

Экзотик предполагает, что ему могут помочь президент США Дональд Трамп , рэперша Карди Би или звезда реалити Ким Кардашьян . "Попросите президента Трампа сдержать свое слово, исправить ошибку и подарить мне чудо", — просит он главу государства о помиловании.

Ранее Джо Экзотик стал главным героем сериала Netflix "Король тигров". Сейчас он отбывает тюремное наказание и считает приговор несправедливым.