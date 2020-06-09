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В США хотят предложить новые санкции против России и Китая 

Газета.Ru и ещё 14 2 часа назад
В США хотят предложить новые санкции против России и Китая
Фото: Газета.Ru
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox Business.
"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", — уточнил сенатор.
По его словам, новые санкционные меры имеют отношение к истечению срока оружейного эмбарго по Ирану.
Стьюби также сообщил, что его партия намерена предложить запретить финансовую помощь США Ливану.
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США , Азия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , санкции Иран , Санкции США , Иран и США , Ядерное оружие , Иран , Китай
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