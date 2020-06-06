Дерипаска просит отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела о санкциях 

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Юристы бизнесмена Олега Дерипаски просят суд Вашингтона отклонить ходатайство Министерства финансов США о прекращении дела против ведомства за введение санкций в отношении россиянина. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в пятницу вечером в электронной базе данных американской судебной системы. Кроме того, представители истца настаивают на раскрытии содержания доказательного меморандума министерства, обосновывающего отказ от снятия рестрикций.

Ответчики 15 мая попросили федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска Дерипаски к финансовому ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.

Суду следует удовлетворить ходатайство Дерипаски об упрощенном судопроизводстве, отказать защите в отклонении иска или упрощенном судопроизводстве, вынести решение в пользу всех требований Дерипаски", — говорится в тексте. Представители истца требуют исключить имя бизнесмена из санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое отвечает за ограничительные меры.

Суть дела

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивается более чем в $7,5 млрд В июне предприниматель потребовал снять с него санкции, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения санкций. Эти данные Дерипаска назвал ложными.