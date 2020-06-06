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Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США 

Lenta.ru и ещё 5 7 часов назад
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».
По мнению сенатора, беспорядки в Соединенных Штатах затихнут задолго до президентских выборов, намеченных на ноябрь.
«Протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят (…). Просто на этот раз полицейских не удастся "отмазать" от ответственности за убийство Флойда — предполагаю, что процесс над виновными будет достаточно жестким и, возможно, показательным», — подчеркнул Пушков.
Он усомнился в том, что США находятся на пороге социальной революции, напомнив, что «этническая бомба» взрывается в стране регулярно. Парламентарий не исключил, что подобный бунт не станет последним для американского общества, и расовые конфликты будут возникать и после окончания протестов.
Отличительной чертой американцев Пушков счел «плохо сдерживаемую склонность к насилию при внешней благовидности и доброжелательности». «Кто-то говорит, что такие тенденции — "родовое проклятие" США, кто-то говорит о влиянии Голливуда, который превращает насилие в культ. Не случайно, что в США больше всего "стрелков"», — резюмировал он, добавив, что значительная часть американцев используют убийство Флойда как спусковой курок для реализации склонности к разрушениям.
В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.
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Комментарии 1
США , Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации , Парламентская газета
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