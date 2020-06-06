Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США 

По мнению сенатора, беспорядки в Соединенных Штатах затихнут задолго до президентских выборов, намеченных на ноябрь.

«Протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят (…). Просто на этот раз полицейских не удастся "отмазать" от ответственности за убийство Флойда — предполагаю, что процесс над виновными будет достаточно жестким и, возможно, показательным», — подчеркнул Пушков.

Он усомнился в том, что США находятся на пороге социальной революции, напомнив, что «этническая бомба» взрывается в стране регулярно. Парламентарий не исключил, что подобный бунт не станет последним для американского общества, и расовые конфликты будут возникать и после окончания протестов.

Отличительной чертой американцев Пушков счел «плохо сдерживаемую склонность к насилию при внешней благовидности и доброжелательности». «Кто-то говорит, что такие тенденции — "родовое проклятие" США, кто-то говорит о влиянии Голливуда, который превращает насилие в культ. Не случайно, что в США больше всего "стрелков"», — резюмировал он, добавив, что значительная часть американцев используют убийство Флойда как спусковой курок для реализации склонности к разрушениям.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.