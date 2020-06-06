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Трамп назвал коронавирус «очень плохим подарком из Китая» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал новый коронавирус «очень плохим подарком из Китая».
«Как так вышло, что все началось в городе Ухане, но не распространилось в другие части страны, в Пекин, в другие регионы Китая, при этом распространилось в Европу, в США, на весь остальной мир?» — приводит слова Трампа ТАСС.
По словам американского лидера, власти Соединенных Штатов намерены выяснить, почему Пекин не остановил распространение вируса. При этом Трамп заверил, что США готовы к конструктивному взаимодействию с КНР.
«Мы будем работать и с Китаем. Мы работаем со всеми. Однако то, что случилось, никогда не должно было случаться», — заявил глава Белого дома.
В пятницу Трамп заявил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем.
В мае глава американской администрации допустил, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Он также говорил, что очень разочарован в Китае.
Напомним, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.
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США , В мире , Коронавирус , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Китай
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