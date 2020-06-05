«Русская» община Нью-Йорка дает отпор погромам

Русскоязычные жители нью-йоркского Бруклина самоорганизовались и создали отряд для патрулирования района в разгар массовых беспорядков и протестов. В «дружину» вошли более 500 человек. Между тем, в Нью-Йорке и других городах Америки продолжается «лутинг» — грабежи магазинов, закрытых на фоне пандемии коронавируса и акций протестов.

Русскоязычная община в Бруклине сформировала отряд для патрулирования района и защиты бизнеса от мародеров, пользующихся массовыми протестами и беспорядками, охватившими Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил один из инициаторов самоорганизации Исаак Болтянский, более 500 человек намерены защищать магазины и дома от бандитов.

«Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось. Мы хотим объединить наши голоса и попросить, чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции право использовать ту силу и навыки, которые они должны демонстрировать», — подчеркнул американец.

По его словам, добровольцы ищут тайники, в которых мародеры прячут камни и коктейли Молотова для использования их в столкновениях с полицией и грабежах. К отряду присоединились и нерусскоязычные американцы, обеспокоенные сложившейся на улицах мегаполиса ситуацией.

Несколькими днями ранее ажиотаж в СМИ вызвал пост в соцсетях о «русской мафии», которая вышла на защиту ресторана Pushkin в Сан-Диего. Владелец заведения в этом калифорнийском городе Айк Газарян заявил, что из-за разгоревшихся в городе погромов на фоне массовых протестов был вынужден защищать свой бизнес.

На фотографиях порядка дюжины мужчин с оружием стоят вдоль витрин ресторана, защищая его от погромщиков.

«Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим. Ребята многие проходили, кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете что-то», — сообщил Газарян.

В разговоре с «Газетой.Ru» предприниматель подчеркнул, что сотрудников заведения из-за массовых беспорядков отправил по домам — защищали бизнес его друзья. Он позвонил своим «хорошим друзьям», которые пришли с разрешенным в Америке личным оружием — ружьями и пистолетами.

«В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Была пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана», — добавил бизнесмен.

Сайту 5-tv.ru Айк Газарян рассказал, что на улицах царил «полный хаос».

«Мои друзья — здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы все вместе сплотились. Ну, и у всех есть лицензия на оружие. Собралось нас человек десять моих друзей, моих гостей ресторана, где мы всегда гуляем. Тех, кому этот ресторан больше всех нравится», — сообщил он.

Газарян подчеркнул — защищать свое имущество и дело с оружием в руках — это «вопрос принципа». В разговоре с радио «КП» предприниматель подчеркнул, что в США проще называть себя русским, будучи выходцем из стран бывшего СССР или представителем другой постсоветской национальности.

«Лутинг», то есть грабеж и мародерство оставленных владельцами магазинов и кафе в американских городах, стал своеобразным культурным феноменом. Президент США Дональд Трамп в одной из своих речей по поводу беспорядков срифмовал «лутинг» с «шутингом», то есть стрельбой. По его мнению, одно без другого не обходится. Само слово «лутинг» употребляется в США борцами за социальную справедливость (SJW-warriors) как «более нейтральное», чем однозначно негативное слово «мародерство».

Существует также точка зрения, популярная в среде левых активистов, что «лутинг» — оправданный способ борьбы афроамериканцев с «белым превосходством». В некоторой степени синонимом «лутинга» можно назвать популярное в начале XX века в России слово «экспроприация», которую активно пропагандировали революционеры. По сути это остается грабежом.

2 июня президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что охватившие страну беспорядки — акты внутреннего терроризма. Глава государства рассказал, что протестующие захватили полицейский участок в Вашингтоне, подожгли церковь, а также испортили мемориалы Линкольна и Второй мировой войны. Кроме того, во время протестов были убиты несколько человек. Трамп уверен, что акты мирного протеста проявляются совершенно иначе.

«Это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности», — считает президент США.

Он также заявил, что американцев не смогли защитить от «профессиональных анархистов», которые устраивают беспорядки в штатах, региональные и местные органы власти.