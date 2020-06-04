Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США принижают роль СССР во Второй мировой войне 

Экспресс газета 11 часов назад
В США принижают роль СССР во Второй мировой войне
Фото: Экспресс газета
В МИД России возмущены попытками США исказить историю Второй мировой войны, а также принизить роль Советского Союза в разгроме нацизма, сообщает ТАСС.
«В канун празднования 9 мая администрация американского президента разместила на своей официальной странице в социальной сети пост с видеозаписью возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ролик подписью «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом», — говорится в заявлении.
Россия удивлена, что Вашингтон продолжает искажать историю, к тому же продолжает голосовать против резолюции ООН, которая осуждает героизацию нацизма.
«По мнению американских представителей, прославление нацизма и любых других человеконенавистнических идей является реализацией права на свободу выражения мнения и собраний, — говорится в заявлении.
Ранее «Экспресс газета» писала, что у российского посольства в Киеве отнимают землю.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Экспресс газета: последние новости
Шеф полиции Хьюстона посоветовал Трампу «заткнуться» Шеф полиции Хьюстона посоветовал Трампу «заткнуться» Канада выступила против России Канада выступила против России Трамп призвал силой разогнать протестующих афроамериканцев Трамп призвал силой разогнать протестующих афроамериканцев
Комментарии
США , Конфликты , СССР , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Видео
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение