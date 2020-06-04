Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сроки важнее: что США умалчивают о новой вакцине 

News.ru 1 час назад
Сроки важнее: что США умалчивают о новой вакцине
Фото: globallookpress.com
Армейские медики, которые занимаются в США тестированием различных вариантов возможных вакцин от нового коронавируса, разрабатывают собственную, которая должна стать универсальной и лечь в основу средств борьбы против других потенциальных штаммов инфекции. Несмотря на то что публично они, как и чиновники администрации президента Штатов, говорят о реальных шансах получить лекарство к зиме, внутренние служебные записки сотрудников оборонного ведомства говорят о совершенно других сроках и расчётах.
Пока армейские специалисты изучают несколько вакцин — от компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Вполне вероятно, что разработка Moderna «станет первой крупной вакциной, которая будет испытана в больших масштабах», говорит директор Центра изучения инфекционных заболеваний в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида Нельсон Майкл. Однако его коллега Кайвон Моджаррад уточняет: сейчас исследователи работают над ещё одной, «универсальной» вакциной, которая может понадобиться в том случае, если появятся новые штаммы коронавируса. Сейчас нет никаких доказательств того, что они возникнут, предупредил Моджаррад, однако вакцина, которую разрабатывает его команда, поможет исследователям быстрее справиться с мутировавшими штаммами в том случае, если они всё-таки появятся.
Президент Дональд Трамп обещал, что совместная работа правительственных медицинских учреждений и частного сектора позволит США получить вакцину от COVID-19 уже к январю 2021 года. Армейские медики стараются не ставить под сомнение эту возможность. Так, Моджаррад говорит, что сроки «беспрецедентны», однако «очень вероятны». По его словам, традиционное временные рамки между появлением нового вируса и созданием соответствующей вакцины не сильно изменилось за последние 150 лет. Директор Программы исследования военных инфекционных заболеваний полковник Венди Саммонс-Джексон, в свою очередь, утверждает, что соблюдение установленного правительством графика возможно.
Разумно ожидать, что будет какая-то форма вакцины, которая может быть доступна на некотором уровне определённым группам населения к концу года, — цитирует Military Times Саммонс-Джексон.
Однако в самом Пентагоне ситуацию оценивают совершенно иначе. Накануне издание Task and Purpose опубликовало внутреннюю записку помощника министра обороны США по вопросам национальной и глобальной безопасности Кеннета Рапуано, который предупреждает не только о рисках возрождения коронавируса, но и о том, что жизнеспособная вакцина не будет доступна «как минимум до лета 2021 года».
Таким образом, теперь мы должны вновь сосредоточить наше внимание на возобновлении критически важных миссий, повышении уровня активности и проведении необходимых подготовительных мероприятий, если в этом году произойдет заметное возвращение COVID-19, — гласит документ.
По мнению Рапуано, все признаки указывают на то, что в ближайшие месяцы США будут «работать в широко устойчивой коронавирусной среде». Это, согласно оценке, будет продолжаться до тех пор, пока у населения не возникнет массовый иммунитет. В записке также говорится, что волны заражения будут происходить преимущественно «в кластерах», что совпадёт с сезонным гриппом, в то время как тестирование «не даст стопроцентной гарантии отсутствия» вируса.
Прогнозы Рапуано значительно отличаются от более оптимистичных заявлений администрации президента Трампа, что вселяет ещё большие сомнения в том, что у кого-либо существует чёткая стратегия борьбы с инфекцией.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
News.ru: последние новости
Трамп назвал Байдена слабым из-за критики разгона демонстрантов Трамп назвал Байдена слабым из-за критики разгона демонстрантов Власти Вашингтона продлили комендантский час Власти Вашингтона продлили комендантский час Демонстранты встали на колени в память о Флойде у Белого дома Демонстранты встали на колени в память о Флойде у Белого дома
Комментарии
США , Статьи , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Пентагон , Johnson & Johnson
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-34 ударил бетонобойной бомбой
Су-34 ударил бетонобойной бомбой
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
Видео
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение