Сроки важнее: что США умалчивают о новой вакцине 

Армейские медики, которые занимаются в США тестированием различных вариантов возможных вакцин от нового коронавируса, разрабатывают собственную, которая должна стать универсальной и лечь в основу средств борьбы против других потенциальных штаммов инфекции. Несмотря на то что публично они, как и чиновники администрации президента Штатов, говорят о реальных шансах получить лекарство к зиме, внутренние служебные записки сотрудников оборонного ведомства говорят о совершенно других сроках и расчётах.

Пока армейские специалисты изучают несколько вакцин — от компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson . Вполне вероятно, что разработка Moderna «станет первой крупной вакциной, которая будет испытана в больших масштабах», говорит директор Центра изучения инфекционных заболеваний в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида Нельсон Майкл. Однако его коллега Кайвон Моджаррад уточняет: сейчас исследователи работают над ещё одной, «универсальной» вакциной, которая может понадобиться в том случае, если появятся новые штаммы коронавируса. Сейчас нет никаких доказательств того, что они возникнут, предупредил Моджаррад, однако вакцина, которую разрабатывает его команда, поможет исследователям быстрее справиться с мутировавшими штаммами в том случае, если они всё-таки появятся.

Президент Дональд Трамп обещал, что совместная работа правительственных медицинских учреждений и частного сектора позволит США получить вакцину от COVID-19 уже к январю 2021 года. Армейские медики стараются не ставить под сомнение эту возможность. Так, Моджаррад говорит, что сроки «беспрецедентны», однако «очень вероятны». По его словам, традиционное временные рамки между появлением нового вируса и созданием соответствующей вакцины не сильно изменилось за последние 150 лет. Директор Программы исследования военных инфекционных заболеваний полковник Венди Саммонс-Джексон, в свою очередь, утверждает, что соблюдение установленного правительством графика возможно.

Разумно ожидать, что будет какая-то форма вакцины, которая может быть доступна на некотором уровне определённым группам населения к концу года, — цитирует Military Times Саммонс-Джексон.

Однако в самом Пентагоне ситуацию оценивают совершенно иначе. Накануне издание Task and Purpose опубликовало внутреннюю записку помощника министра обороны США по вопросам национальной и глобальной безопасности Кеннета Рапуано, который предупреждает не только о рисках возрождения коронавируса, но и о том, что жизнеспособная вакцина не будет доступна «как минимум до лета 2021 года».

Таким образом, теперь мы должны вновь сосредоточить наше внимание на возобновлении критически важных миссий, повышении уровня активности и проведении необходимых подготовительных мероприятий, если в этом году произойдет заметное возвращение COVID-19, — гласит документ.

По мнению Рапуано, все признаки указывают на то, что в ближайшие месяцы США будут «работать в широко устойчивой коронавирусной среде». Это, согласно оценке, будет продолжаться до тех пор, пока у населения не возникнет массовый иммунитет. В записке также говорится, что волны заражения будут происходить преимущественно «в кластерах», что совпадёт с сезонным гриппом, в то время как тестирование «не даст стопроцентной гарантии отсутствия» вируса.

Прогнозы Рапуано значительно отличаются от более оптимистичных заявлений администрации президента Трампа, что вселяет ещё большие сомнения в том, что у кого-либо существует чёткая стратегия борьбы с инфекцией.