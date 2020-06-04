Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Forbes рассказал о самой секретной подлодке РФ 

Российская Газета и ещё 2 4 июня 2020
Forbes рассказал о самой секретной подлодке РФ
Фото: Российская Газета
Российская стратегия — наследие советской, — имеет свою плюсы и минусы, но нельзя не признать, что создание специализированных субмарин позволяет им лучше решать задачи, для которых они предназначены, пишет в Forbes специалист по подводному флоту Х. И. Саттон. К тому же в ближайшем будущем ВМФ России получит как минимум две субмарины, чьи характеристики засекречены, а возможности впечатляют.
Однако по порядку. Первом в списке Forbes значится атомный ракетоносец стратегического назначения «Borei-II» (так на западе именуют усовершенствованный проект «Борей-А») с 16 баллистическими ракетами «Булава». Головной корабль проекта, АПЛ «Князь Владимир» передан флоту 1 июня. Ожидается, что будет построено еще шесть подлодок этого типа — они составят основу морской составляющей «ядерной триады».
Атомная подлодка специального назначения «Белгород» не вписывается в общепринятую классификацию. После знаменитой «Акулы» это самая большая субмарина в мире, она способна как выполнять разведывательные и диверсионные миссии, так и использовать стратегическое оружие «Посейдон». Подлодка имеет в днище стыковочный узел для глубоководной мини-субмарины «Лошарик» — та, может, к примеру, подключаться к проложенным по океанскому дну стратегическим кабелям связи. Межконтинентальная торпеда «Посейдон» уникальна: в два раза больше баллистической ракеты, она имеет неограниченный радиус действия и вооружена ядерной боеголовкой. Как Россия собирается ее использовать, пока неясно, но похоже, что это оружие ответного удара для Судного дня, способное обойти противоракетную оборону, предполагает Саттон.
Спуск на воду самой загадочной подлодки в списке, АПЛ «Хабаровск» ожидается в июне — он может стать самым заметным событием года в мире ВМС. О корабле неизвестно практически ничего — кроме того, что, как и «Белгород», он станет носителем «Посейдонов».
Мощная атомная субмарина класса «Ясень» имеет репутацию скрытной. Она вооружена тремя типами крылатых ракет и может комбинировать их под конкретные задачи. «Калибр» имеет большой радиус действия, эквивалентный американской КР Tomahawk. Более крупный «Оникс» предназначен для борьбы с кораблями. «Циркон» помельче, зато летает с гиперзвуковой скоростью.
В отличие от Америки, Россия по-прежнему строит небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами. Тип «Лада» в будущем получит энергонезависимую силовую установку. Подлодки типа «Кило» ("Варшавянка" по классификации ВМФ России) имеют советскую родословную, но обучены запускать крылатые ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Российская Газета: последние новости
Хакеры в США атаковали университет в поисках данных о вакцине от COVID-19 Хакеры в США атаковали университет в поисках данных о вакцине от COVID-19 CNN: Трамп призвал губернаторов к более жестким действиям CNN: Трамп призвал губернаторов к более жестким действиям В США скончался последний получатель пенсии ветерана Гражданской войны В США скончался последний получатель пенсии ветерана Гражданской войны
Комментарии
США , Армия , Войска , Оружие , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британиия раскрыла источник появления коронавируса
Британиия раскрыла источник появления коронавируса
Меркель заявила о самой тяжелой ситуации в ФРГ
Меркель заявила о самой тяжелой ситуации в ФРГ
Россию призвали «убраться с Ближнего Востока»
Россию призвали «убраться с Ближнего Востока»
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»
«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»
Видео
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение